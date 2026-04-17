Silencio en el Athletic Club en torno a Vivian

El central del Athletic Club suma 3 ausencias consecutivas en los entrenamientos del cuadro vasco, mientras que el club guarda silencio en torno al defensor

El Athletic Club se juega la temporada en San Mamés ante Osasuna. Un nuevo tropiezo de los rojiblancos complicaría la permanencia a los vascos que siguen trabajando sin descanso para poder darle la vuelta a una situación delicada. Con la mira puesta en Osasuna, el Athletic Club sigue sin poder contar con Vivian que aún no se ha ejercitado con el resto del grupo y, mientras tanto, el club sigue sin pronunciarse acerca de que le ocurre al zaguero.

Silencio en el Athletic Club en torno a las ausencias de Vivian

La situación ha pasado de castaño a oscuro. Vivian sorprendió a todos los aficionados al no estar presente en la sesión de entrenamientos del miércoles, siendo una baja destacable para el conjunto de Valverde. Sin anuncio por parte del Athletic Club, la presencia del central ante Osasuna no peligraba. Pero la situación ha dado un giro radical después de que el defensor haya acumulado tres entrenamientos sin personarse. Desde el Athletic Club guardan silencio en torno a Vivian y no han emitido ningún comunicado explicando las ausencias del central internacional español. Desde Bilbao se preguntan que es lo que le pasa al defensor y si estará disponible para la cita del próximo martes ante Osasuna en San Mamés. Ernesto Valverde ha dado libre el sábado a los jugadores rojiblancos para que descansen de cara al duelo de la jornada 32, por lo que la sesión del domingo será clave para saber si Vivian estará o no disponible para Ernesto Valverde.

Su baja supondría un varapalo para la defensa del Athletic Club, aunque la vuelta de Yeray Álvarez alivia el problema para Ernesto Valverde. El zaguero vasco está preparado para afrontar los últimos retos de la temporada y así se lo ha hecho saber al 'Txingurri'. La ausencia de Vivian, en estos momentos, colocan a Yeray Álvarez como la pareja de Laporte, junto con Paredes, que llega apercibido al duelo.

Ernesto Valverde demanda "mentalización por parte de todos"

Mientras espera respuestas, Ernesto Valverde demanda "mentalización por parte de todos" para lograr el próximo martes frente a Osasuna en San Mamés una victoria que "urge" al equipo rojiblanco y sellar así de forma virtual la permanencia en Primera División. "En los últimos partidos creo que nos ha faltado un poco de mentalización. Nuestros competidores por arriba están como nosotros, pero nuestros rivales por abajo tienen la ventaja de que ya están mentalizados de que tienen que jugar por eso", señala Valverde en declaraciones distribuidas en los canales oficiales del club bilbaíno con vistas al duelo de la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports.