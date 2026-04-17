El Athletic tiene cerrado a Terzic: Iraola no volverá a San Mamés por ahora

El técnico guipuzcoano tiene dos propuestas muy interesantes en su horizonte inmediato: Crystal Palace y Bayer Leverkusen

El futuro de Andoni Iraola sigue generando movimientos en el mercado de entrenadores europeo después de anunciar su marcha del Bournemouth, pero no pasará, por ahora, por el banquillo de San Mamés. El técnico vasco, que dejará el club inglés cuando finalice la temporada, ha sido vinculado en los últimos días con proyectos como el del Bayer Leverkusen o el Crystal Palace, mientras que el Athletic ya tendría encarrilada la llegada de Edin Terzic como sustituto de Ernesto Valverde.

El nombre de Iraola había ganado fuerza en Bilbao como posible relevo natural de Valverde. Su pasado como jugador del Athletic y su crecimiento como entrenador le situaban como uno de los favoritos de una parte importante del entorno rojiblanco. Sin embargo, la realidad del mercado y los movimientos internos del club han modificado este escenario.

Jon Uriarte tiene un acuerdo verbal con Terzic y lo respetará

En Bilbao, el debate ha quedado prácticamente resuelto. Durante semanas, habían convivido dos corrientes, una que apostaba por Iraola como heredero natural de Ernesto Valverde y la del presidente, que ve en Edin Terzic el perfil ideal para iniciar una nueva etapa.

Finalmente, la balanza se ha inclinado hacia el técnico alemán. El presidente Jon Uriarte, que apunta a renovar mandato, habría alcanzado un acuerdo verbal con Terzic y se respetará este pacto. Según apuntan diversas fuentes, entre ellas el periodista Matteo Moretto, especialista en movimientos de mercado, el acuerdo solo está pendiente de formalizarse por escrito. Terzic, que ya ha rechazado otras propuestas en los últimos meses, habría priorizado el proyecto bilbaíno. Incluso existe una cláusula de penalización en caso de que alguna de las partes decida romper el pacto antes de su firma definitiva, lo que evidencia el grado de compromiso alcanzado.

El técnico alemán llega, además, con ventaja. Lleva meses analizando tanto la plantilla como el contexto de LaLiga, lo que le permitirá iniciar su etapa con una base de conocimiento sólida. Su experiencia en la élite europea y su perfil estratégico han terminado de convencer a la dirección deportiva. En este escenario, Iraola queda descartado para regresar a San Mamés a corto plazo. Su futuro apunta ahora a resolverse entre Inglaterra y Alemania, donde cuenta con propuestas firmes y proyectos ambiciosos.

Iraola, entre el Crystal Palace y el Bayer Leverkusen

El técnico guipuzcoano se ha convertido en uno de los entrenadores más cotizados del momento tras su etapa en el Bournemouth. A sus 43 años, y tras tres temporadas en la Premier League, pondrá fin a su ciclo en la costa sur de Inglaterra, quedando libre para emprender un nuevo proyecto y tendrá dos destinos para elegir: otro club de la Premier League o Leverkusen.

Su buen hacer no ha pasado desapercibido. Bajo su dirección, el Bournemouth ocupa la zona media de la tabla -actualmente 11º-, y atraviesa una notable racha de 12 partidos sin perder, lo que ha reforzado su cartel en el fútbol europeo. Evidentemente, este gran rendimiento ha despertado el interés de varios clubes. Uno de ellos es el Bayer Leverkusen. Según informa Kicker, el conjunto alemán ya trabaja en la planificación de la próxima temporada ante la probable salida de su actual técnico, Kasper Hjulmand. En ese contexto, Iraola ha emergido como una alternativa real, junto a perfiles como el de Fabian Hürzeler.

El club alemán valora especialmente que el técnico español queda libre, lo que evitaría tener que pagar una elevada compensación. Esta situación contrasta con la de Hürzeler, actualmente en el Brighton, por quien habría que desembolsar una cifra superior a los 10 millones de euros. El factor económico podría inclinar la balanza.

No obstante, el Leverkusen no es el único en la carrera. En Inglaterra, el Crystal Palace ya ha movido ficha. Según diversas informaciones, el conjunto londinense ha presentado a Iraola una oferta multimillonaria para liderar su proyecto a largo plazo. La entidad busca un relevo para Oliver Glasner y considera que el estilo del técnico encaja con su plantilla. El Palace juega con la importante baza de la continuidad geográfica y competitiva. Permanecer en la Premier League, y hacerlo además cerca de Bournemouth, podría facilitar la adaptación y dar estabilidad al técnico español, que ya ha demostrado su capacidad para competir en una de las ligas más exigentes del mundo.