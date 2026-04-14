Iraola dejará el Bournemouth a final de curso y apunta a su regreso a San Mamés

El técnico vasco termina su etapa en el equipo del sur de Inglaterra y apunta al Athletic, aunque sigue teniendo muy buen mercado en la Premier

Andoni Iraola ha decidido cerrar su etapa en el Bournemouth una vez finalice su contrato al término de la presente temporada. El técnico guipuzcoano, que llegó al conjunto inglés en 2023 y renovó en el verano de 2024, ha tomado la decisión de emprender un nuevo desafío profesional después de tres años en Inglaterra, pese a los intentos del club por prolongar su continuidad.

Desde la entidad británica reconocen que han hecho todo lo posible por retenerle durante meses de negociación, aunque finalmente han optado por respetar su postura y mantener una relación cordial.

Las últimas conversaciones se produjeron durante el último parón internacional. El propio técnico reconoció contactos con el club inglés para tratar este asunto, pero igualmente advirtió que no se habían producido avances significativos.

Dos semanas después, The Athletic avanzó su adiós definitivo, confirmado por el especialista Fabrizio Romano y por el propio protagonista. "Ha sido un honor dirigir al Bournemouth y estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos. Estoy muy agradecido a los jugadores y a todos los trabajadores con los que he compartido este tiempo", dijo Iraola en un comunicado difundido por el club. "También a los aficionados, que han demostrado su fantástico apoyo tanto a mí como el equipo, siempre les estaré agradecido. Creo que este es el momento adecuado para irme, pero siempre guardaré estos recuerdos conmigo", añadió.

El presidente del Bournemouth, Bill Foley, aseguró que Iraola ha sido "instrumental" en los éxitos del equipo en los tres últimos años y que ha traído "innovación, intensidad y una filosofía clara" que ha elevado el techo del equipo tanto dentro como fuera del campo. "Estamos muy agradecidos de su liderazgo y siempre tendremos grandes recuerdos de nuestro tiempo trabajando juntos, así como de todo lo que hemos conseguido", señaló.

Su salida ya ha activado los movimientos en el Bournemouth, que trabaja en la búsqueda de un sustituto, con nombres como Kieran McKenna, del Ipswich Town, entre los principales candidatos. Mientras tanto, Iraola se posiciona como uno de los entrenadores más cotizados del panorama europeo, con varios clubes atentos a su situación de cara al próximo mercado.

El Athletic como probable destino

En este contexto, su nombre ha vuelto a cobrar especial fuerza en el entorno del Athletic, especialmente tras el anuncio de la marcha de Ernesto Valverde. Aunque en las últimas semanas algunas informaciones apuntaban a que esa opción había perdido peso, lo cierto es que el perfil de Iraola sigue encajando en la filosofía rojiblanca y su posible regreso a Bilbao continúa siendo una posibilidad latente. Evidentemente, esta noticia de su adiós la hace ganar enteros para volver a San Mamés puesto que podría ser solo el primer paso, la primera gran pista, para anunciar en breve su vuelta como sustituto de Valverde.

No obstante, el técnico vasco también tiene un gran mercado en la Premier. A sus 43 años, en Inglaterra apuntan a que es uno de los objetivos del Crystal Palace, después de que el entrenador Oliver Glasner confirmara en enero que dejaría el club del sur de Londres al final de la temporada.

Del mismo modo, Iraola también fue objetivo del Tottenham en 2025, cuando se plantearon incluso el pago de su cláusula de rescisión 10 millones de libras para hacerse con sus servicios. Finalmente, contrataron a Thomas Frank procedente del Brentford tras despedir a Ange Postecoglou en junio.

El Bournemouth ocupa el undécimo puesto en la tabla de la Premier League y lleva 12 partidos de liga invicto.

Un entrenador consagrado

En cualquier caso, el técnico de Usurbil deja una huella notable en la Premier League. A pesar de un inicio de temporada irregular, marcado por la salida de varios jugadores importantes en verano, su equipo ha logrado rehacerse hasta situarse en la zona media de la clasificación y encadenar una destacada racha de imbatibilidad en liga.

Resultados como la reciente victoria ante el Arsenal en el Emirates reflejan el crecimiento competitivo de un Bournemouth que ha sabido sobreponerse a las dificultades bajo su dirección.

Con su futuro abierto y el mercado pendiente de sus decisiones, Iraola se prepara ahora para elegir el próximo destino de su carrera, con el Athletic muy atento a cualquier movimiento que pueda acercarle, de nuevo, a San Mamés.