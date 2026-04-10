Iraola no cierra la puerta al Athletic Club, aunque admite conversaciones para renovar con el Bournemouth: "Hemos hablado, pero no hay nada nuevo"

El entrenador del Bournemouth, que está en la lista para sustituir a Ernesto Valverde en el Athletic Club, admite conversaciones para renovar con el equipo inglés, aunque asegura que "nada ha cambiado"

El Athletic Club, tras conocer la decisión de Ernesto Valverde de no renovar y finalizar su etapa en el banquillo de San Mamés, peina el mercado en busca de un sustituto para el de Viandar de la Vera. Andoni Iraola es uno de los figurantes de la lista del Athletic Club, que tendrá que decidirse pronto con el ex jugador rojiblanco ya que Iraola ha admitido conversaciones con el Bournemouth para renovar, aunque deja la puerta abierta al Athletic Club: "Hemos hablado durante el parón, pero no hay nada nuevo".

Iraola deja la puerta abierta al Athletic Club

El entrenador vasco acaba contrato con el Bournemouth el próximo 30 de junio y no tiene claro si quiere renovar por una cuarta temporada con el conjunto 'Cherry' o emprender una nueva aventura en otro banquillo de la Premier League o en el Athletic Club de Bilbao, que se quedará sin técnico este verano cuando se vaya Ernesto Valverde. "Sí, obviamente hemos hablado durante el parón, pero no hay nada nuevo. No hay ningún cambio por el momento, pero sí hemos hablado", dijo Iraola este viernes en rueda de prensa. La intención del Bournemouth es la de renovar al técnico español, pero es este el que aún no ha decidido cuál será el siguiente paso de su carrera.

Su trabajo está muy bien valorado en el fútbol inglés, al que llegó prácticamente como un desconocido y muy criticado por sustituir a un Steve Cooper que había asegurado la salvación del Bournemouth en su tiempo en el cargo. Sin embargo, y pese a un inicio complicado, Iraola ha demostrado su valía en todas las circunstancias posibles y ha estado muy cerca de clasificar a este humilde club del sur de Inglaterra a Europa por primera vez en su historia. De cara a un verano donde puede haber banquillos libres en la Premier como el del Liverpool y Newcastle United, Iraola se posiciona como uno de los técnicos más deseados del momento a la espera de una decisión final del Athletic Club, que podría poner fin a la etapa de Iraola en el fútbol inglés.

La lista del Athletic Club para sustituir a Ernesto Valverde

Mientras tanto, en el Athletic Club siguen valorando opciones para sustituir a Ernesto Valverde, siendo la de Iraola una de las mejores valoradas, aunque no la única. De momento, la favorita es la de Terzic, aunque varios obstáculos, como el idioma de la barrera se interponen en la decisión final de una directiva que ha dimitido para volver a presentarse a las elecciones del próximo 8 de mayo. Al igual que Iraola, que escucha ofertas tanto de fuera del Bournemouth como del propio equipo inglés, está Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano que también ha sonado para suplir a Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés. Pero, de momento, la única realidad es que Ernesto Valverde sigue siendo de entrenador del conjunto vasco con el objetivo de marcharse dejando al equipo en competiciones europeas.