El Athletic Club saca la calculadora para ver las opciones reales de terminar en puestos europeos, pero se topa con un calendario muy exigente. De los 8 equipos a los que se mide, esta campaña en LaLiga, ha perdido contra 6

La crisis del Athletic Club lo ha llevado a alejarse de los puestos de Europa esta campaña, aunque aún hay esperanzas en San Mamés. La irregularidad de los equipos que, ahora mismo, luchan por clasificarse a competiciones europeas han beneficiado al conjunto vasco, aunque las sensaciones son muy diferentes respecto a Celta, Real Sociedad y Getafe. Para colmo, el calendario de LaLiga da la espalda al Athletic Club y compromete el objetivo europeo del conjunto vasco, que se enfrenta a una fase final muy dura.

El calendario de LaLiga da la espalda al Athletic Club

Ocho son las 'finales' que tendrá que jugar el Athletic Club en LaLiga para alcanzar el objetivo europeo y salvar una temporada desilusionante. Con 38 puntos en el casillero, el Athletic Club se sitúa a 6 de alcanzar al Celta, que actualmente es el equipo limítrofe en los puestos europeos. La competencia es alta, puesto que el propio Celta, la Real Sociedad, el Getafe, Osasuna y Espanyol, junto al propio Athletic Club, luchan a contrarreloj por la clasificación europea. El calendario no sonríe, ni mucho menos, a un Athletic Club que ha dejado los deberes para el final de temporada y que llega apurado a las opciones europeas. Para poder lograr el objetivo, los rojiblancos deberán medirse a Villarreal y Osasuna en casa en las siguientes dos jornadas de LaLiga, para luego jugar de visitante ante el Atlético de Madrid y el Alavés. Luego, volviendo a San Mamés, los vascos reciben al Valencia para luego poner rumbo a Barcelona para jugar ante el Espanyol. Por último, y si llega con opciones a los dos últimos partidos de la temporada, el Athletic Club se la jugará ante el Celta de Vigo en casa y cerrará LaLiga frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Los antecedentes tampoco sonríen al Athletic Club

De los 8 enfrentamientos, los bilbaínos se cruzarán con 3 equipos de Champions League y 3 que siguen vivo en la lucha por Europa. Otro indicativo del complejo reto del Athletic Club es que, de los equipos a los que se va a enfrentar, ha perdido contra 6 de ellos en el partido de ida de LaLiga, logrando una meritoria victoria ante el Atlético de Madrid y un empate frente a Osasuna. Las opciones del Athletic Club son mínimas, aunque desde la plantilla confían en superar este bache y acabar en Europa para salvar la última temporada de Ernesto Valverde al frente del equipo.