Explica por qué no triunfó en el Athletic Club: "Me pilló muy joven, más la lesión que tuve"

El que fuera extremo del equipo vasco, Jon Morcillo, atraviesa ahora un gran momento en la UD Almería en la cual está brillando en Segunda división. Un rendimiento que no pudo dar en el Athletic Club del cual se desvinculó de manera definitiva en el verano de 2024

El Athletic Club es un equipo que apuesta totalmente por la cantera, pero no todos los futbolistas que se forman en sus escalafones inferiores, concretamente en Lezama, pueden asentarse en el primer equipo debido a la gran competencia que existe. Uno de los jugadores que se vio obligado a hacer las maletas fue Jon Morcillo que ahora está brillando en la UD Almería de Segunda división. El extremo ha explicado por qué no llegó a triunfar en el Athletic Club del cual se marchó, de manera definitiva, en el verano de 2024.

Jon Morcillo, que ahora tiene 27 años, ha explicado las razones por las que no llegó a triunfar en el Athletic Club en donde no pudo asentarse entre los años 2020 y 2024. "A mí, la época en Primera división me pilló muy joven y con falta de madurez y lógicamente de mucha experiencia, eso más la lesión que tuve. No supe ser yo mismo y sacar lo que tengo. Ahora estoy disfrutando con la idea de ascender y de poder jugar por fin en Primera", ha detallado en una entrevista en Onda Vasca.

La lesión a la que se refiere Jon Morcillo fue una fractura de clavícula en la temporada 2022/2023 que le dejó sin jugar durante todo lo que restaba de campaña. Un problema físico que le lastró a la hora de consolidarse en el equipo que entrena Ernesto Valverde.

Jon Morcillo, ex del Athletic Club, vive un gran momento en la UD Almería

Jon Morcillo, ex del Athletic Club, está ahora en la UD Almería con la que espera conseguir el ascenso a Primera división ya que confía plenamente en el equipo que tienen. "El nivel del equipo es muy alto, compito con jugadores que llevan muchos minutos en la élite como Arribas, Embarba o Melamed, hay muchísima competencia en este vestuario y es complicado ser titular en el Almería".

Jon Morcillo es importante en la UD Almería, a la cual ha llegado en el mercado invernal procedente del Albacete. El extremo vasco ha marcado 7 goles y ha dado 4 asistencias en los 33 partidos de Segunda división que ha disputado durante esta temporada.

El futbolista de Amorebieta no se arrepiente de haber fichado por la UD Almería al que considera un equipo que no tiene que envidiar nada a alguno de los que hay en Primera división. "De un Athletic con todos los lujos y privilegios, consolidado y con una cantera y un club que te da todas las ventajas, cuando vas a equipos de Segunda con menos dinero, te tienes que adaptar, y el Almería no tiene que envidiar a ningún equipo de Primera. La compra de Cristiano da caché y ayuda. Con muchas facilidades y estoy muy feliz de sentirme como me sentí en el Athletic".