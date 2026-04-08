Un favorito y tres alternativas para heredar el banquillo de Valverde

El Athletic ha activado el casting de entrenadores y tiene cuatro carpetas sobre la mesa entre las que destaca un preferido, Terzic, pero con otros tres técnicos en cartera

El casting está más abierto que nunca. Tras conocer la decisión de Ernesto Valverde de abandonar el club, el Athletic ha entrado de lleno en una fase de estudio y análisis concienzudo de futuribles para su banquillo. Hay un favorito y tres posibles alternativas.

Edin Terzic

De todos los técnicos que se están sondeando, el preferido del presidente Jon Uriarte es el alemán Edin Terzic, ex del Borussia Dortmund, actualmente sin equipo.

Terzic destaca por un estilo basado en la presión alta, el ritmo intenso y la verticalidad, una propuesta que encaja con la línea mostrada por el Athletic en los últimos años. Además, su trayectoria evidencia una clara apuesta por el talento joven, una seña de identidad que comparte tanto con el Dortmund como con el propio club bilbaíno. Durante su etapa en Alemania, supo potenciar a futbolistas emergentes y maximizar su rendimiento competitivo.

El germano, sin trabajo desde 2024 tras cerrar su etapa en el Borussia Dortmund, cuenta con el respaldo del presidente, favorito a la reelección en los próximos comicios del club el 8 de mayo.

No obstante, su llegada también genera ciertas dudas, principalmente por su escasa experiencia lejos del fútbol alemán y por la barrera del idioma. No en vano, de firmar por el Athletic sería su primera aventura internacional como primer entrenador lejos del entorno del Dortmund.

Las negociaciones existen, aunque el técnico ha evitado pronunciarse sobre los rumores. En cualquier caso, su incorporación está directamente vinculada al resultado electoral, donde Uriarte parte con ventaja tras reunir ya los avales necesarios.

Andoni Iraola

El segundo en la lista. El técnico del Bournemouth termina contrato en junio de 2026 y ha firmado unos números notables en la Premier, donde ya acumula tres años de experiencia en el equipo inglés.

Es evidente que, por pasado y méritos -se trata de un recordado jugador de la casa-, se da por hecho que el banquillo de San Mamés será algún día su destino, aunque no tiene por qué ser ahora. Su caché, al venir de donde viene, es significativamente más alto que el resto de opciones.

Iraola cerró una etapa de jugador en la historia del Athletic con 510 partidos disputados y ahora llegaría con una contrastada carrera como entrenador tras su paso por AEK Larnaka (Chipre), Mirandés, Rayo Vallecano y Bournemouth.

José Luis Mendilibar

Un clásico de los banquillos que cayó de pie en Olympiakos pero que ha comenzado a valorar un cambio de aires pese a haber firmado recientemente una ampliación de contrato hasta junio de 2027.

Antes de su etapa en Grecia, 'Mendi' comandó numerosos proyectos en el fútbol español -Eibar, el propio Athletic Club, Valladolid, Osasuna, Levante, Alavés y Sevilla están en su currículum. Con el Sevilla además alcanzó su gran hito continental al conquistar la Europa League en 2023.

En los últimos días viene sonando como posible relevo de Ernesto Valverde, con quien se cruzaría en el camino ya que el 'Txingurri' sería quien se hiciera cargo del equipo griego para comenzar su tercera etapa en un club que conoce a la perfección.

Iñigo Pérez

El entrenador del Rayo Vallecano ha aplazado su renovación y está en la agenda del Villarreal, quien lo estaría valorando seriamente en caso de que Marcelino García Toral decida no continuar.

El Athletic también lo tiene agendado pero en estos momentos no sería ni mucho menos la primera opción.