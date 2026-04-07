Primera pista sobre el futuro de Valverde: puede volver a un banquillo que conoce bien

El 'Txingurri' es el gran favorito para relevar a José Luis Mendilibar en Olympiakos, donde ya entrenó en el pasado hasta en dos etapas

Ernesto Valverde anunció su marcha del Athletic a la finalización de la temporada 25/26 y abrió un nuevo melón con respecto a su futuro. ¿Cuál será su próximo destino? No suele ser el 'Txingurri' un técnico muy seguido a la hora de enlazar un trabajo con el siguiente, se toma sus tiempos y no le molesta quedarse largas épocas en barbecho antes de tomar las riendas de un nuevo proyecto. Sin embargo, esta vez tiene varios frentes abiertos que le resultan sumamente interesantes.

Así, tras cerrar con la elegancia que le caracteriza su tercera etapa al frente del Athletic, brillante por cierto puesto que lo hará con un título (la Copa del Rey de 2024) y una clasificación para Champions, ahora está en el tiempo de decidir si acepta alguna de las propuestas que se le presentan en el horizonte.

Y en este contexto, surge en su camino la posibilidad de retornar a alguno de los banquillos que conoce bien por su trabajo en tiempos pasados. Ya se sabe que Valverde es un técnico muy dado a volver.

Y es que a Valverde se le ha comenzado a abrir la puerta del Villarreal, especialmente ahora que Marcelino tiene más ganas de irse que de renovar, pero esta opción todavía se plantea como una mera posibilidad. El de La Cerámica es un banquillo que ha pisado con anterioridad, aunque probablemente lo valore con el deseo de quitarse la espina de su última vez. Y es que Valverde tuvo un paso demasiado breve y ciertamente complicado en La Cerámica. Llegó en la 2009/2010 para sustituir a Manuel Pellegrini pero fue destituido en enero tras una serie de malos resultados. Fue uno de los momentos más complicados de su carrera.

Una tercera etapa en Olympiakos

De esta forma, y según apunta el periodista Giannis Chorianopoulos, su mejor alternativa está ahora en Grecia puesto que el 'Txingurri' es el gran favorito para convertirse en el sustituto de José Luis Mendilibar en Olympiacos, siempre y cuando el banquillo quede vacante. Pues bien, se da la circunstancia de que Mendilibar es uno de los técnicos que maneja la directiva vasca para relevar a Valverde en San Mamés. Caminos de ida y vuelta.

El técnico extremeño dejó un recuerdo bonito en El Pireo en sus dos etapas previas en el club (2008-2009 y 2010-2012), cuando logró levantar tres ligas y dos copas griegas, además de emprender una revolución táctica que todavía se añora en la capital helena. De hecho, la figura de Valverde está asociada a la verdadera época dorada de este club.

Mendilibar se plantea un retorno a los orígenes

Por contra, José Luis Mendilibar está atravesando una etapa de dudas crecientes en Grecia. Su palmarés es intachable ya que ha ampliado su currículum con éxitos tan importantes como la Conference League de 2024 y un triplete nacional en solo dos años, pero la presión nacional por el hecho de dirigir a uno de los colosos del país está comenzando a hacer mella y se está comenzando a plantear un regreso a los orígenes.

Aunque extendió recientemente su vinculación contractual hasta junio de 2027, él mismo ha reconocido públicamente que está siendo un año complicado y no se descarta ningún escenario. Ahora bien, aunque el Athletic podría ser un destino posible, la entidad bilbaína tiene también otros nombres en el candelero ya que tanto Edin Terzic como Andoni Iraola se destacan como futuribles para el banquillo de San Mamés.