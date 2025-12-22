Mendilibar amplía su vínculo con Olympiacos hasta 2027

José Luis Mendilibar renueva su contrato con Olympiacos hasta 2027 tras consolidar su éxito con títulos locales e internacionales

El entrenador español José Luis Mendilibar ha ampliado su contrato con el Olympiacos hasta junio de 2027, tras concluir con éxito las negociaciones con la dirección del club griego, según informó la entidad de El Pireo este lunes. La renovación confirma la confianza del Olympiacos en el trabajo que el técnico vasco viene realizando desde su llegada en febrero de 2024.

Un inicio exitoso en Grecia

Mendilibar, de 64 años, se incorporó al Olympiacos a mitad de la temporada 2023/24 y rápidamente dejó su sello en el equipo. Ese mismo año llevó al club a conquistar la Conference League, un logro histórico para la institución. En la campaña 2024/25, el conjunto heleno consiguió el doblete del fútbol griego, al ganar tanto la Superliga como la Copa de Grecia, consolidando a Mendilibar como uno de los técnicos más destacados en la historia reciente del club.

Experiencia consolidada en el fútbol español

Antes de su etapa en Grecia, Mendilibar había dirigido a numerosos equipos del fútbol español. Entre ellos se encuentran Eibar, Athletic Club, Valladolid, Osasuna, Levante, Alavés y Sevilla, con el que además alcanzó la gloria continental al conquistar la Europa League en 2023. Su trayectoria refleja una amplia experiencia tanto en la Liga española como en competiciones europeas, lo que le permite aplicar su conocimiento táctico en escenarios internacionales.

Situación actual del Olympiacos

En la presente temporada, el Olympiacos se encuentra segundo en la Superliga griega, a solo un punto del líder AEK, tras 15 jornadas disputadas. En la Liga de Campeones, el equipo ocupa actualmente la 29ª posición en la fase de grupos, con solo un triunfo en seis jornadas. A pesar de los desafíos europeos, Mendilibar mantiene al club competitivo en el ámbito local y preparado para los próximos compromisos, incluido el partido de la Supercopa griega frente al OFI Creta el próximo 3 de enero.

Confianza del club y proyección futura

La renovación de Mendilibar refleja la confianza de la directiva en su capacidad para liderar al equipo y consolidar los éxitos recientes. Su estilo de dirección, basado en la disciplina táctica y la gestión eficiente de la plantilla, ha permitido al Olympiacos competir al máximo nivel tanto en Grecia como en Europa. La extensión del contrato hasta 2027 asegura continuidad y estabilidad, factores clave para afrontar nuevos retos en competiciones internacionales y mantener al club en la élite del fútbol heleno.

Un técnico recordado por su trayectoria

José Luis Mendilibar será recordado no solo por sus logros recientes en Grecia, sino también por su destacada carrera en España, donde dejó huella en equipos como Eibar, Athletic o Sevilla. Su llegada al Olympiacos ha demostrado que puede trasladar su experiencia a otros contextos y lograr resultados significativos. La renovación hasta 2027 subraya su importancia en el proyecto del club y garantiza que el equipo continuará bajo su dirección en los próximos años.