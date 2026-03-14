El Fenerbahçe cierra la puerta a la salida de Marco Asensio

El Fenerbahçe blinda a Marco Asensio tras su gran temporada y lo declara intransferible pese al interés de otros clubes

El rendimiento de Marco Asensio en el Fenerbahçe ha provocado que el club turco tenga muy claro su objetivo: asegurar su continuidad a toda costa. Desde su llegada a Turquía, el atacante español ha destacado por su capacidad ofensiva y su influencia en el juego, lo que ha despertado el interés de varios equipos.

Ante esta situación, la directiva del conjunto de Estambul ha tomado una decisión firme: el futbolista no está en venta. Incluso si llegan propuestas económicas importantes, el club pretende mantenerlo en su proyecto deportivo al menos durante la próxima temporada.

Un fichaje que ha marcado la temporada

Asensio aterrizó en el Fenerbahçe en septiembre de 2025 procedente del Paris Saint-Germain por una cantidad cercana a 8,5 millones de euros. El acuerdo firmado contemplaba tres temporadas de contrato con opción a una más, una apuesta que con el paso de los meses se ha demostrado acertada.

El extremo español ha sido uno de los jugadores más productivos del equipo, participando directamente en 22 goles entre anotaciones y asistencias durante la campaña. Su impacto ha sido tal que no solo se ha ganado el respeto de la afición del Fenerbahçe, sino también la admiración de seguidores de otros clubes del país.

Derrota inesperada ante el colista

A pesar del gran momento de Asensio durante la temporada, el Fenerbahçe sufrió recientemente un duro golpe en la Süper Lig al caer por 2-0 frente al Fatih Karagümrük, equipo que ocupaba el último puesto de la clasificación.

Los goles de Bartug Elmaz y Serginho sentenciaron el encuentro, aprovechando errores defensivos y jugadas a balón parado. El resultado supuso la primera derrota liguera del Fenerbahçe en la temporada, un tropiezo que complica seriamente sus aspiraciones al título.

Durante gran parte del partido, el conjunto dirigido por Domenico Tedesco mostró dificultades para generar juego ofensivo y organizarse en el campo. El entrenador decidió dejar inicialmente a Asensio en el banquillo debido al desgaste acumulado por la gran cantidad de minutos disputados.

El impacto de Asensio tras entrar al campo

Tras el descanso, el internacional español ingresó al terreno de juego junto a otros compañeros para intentar cambiar el rumbo del partido. Desde su entrada, el equipo mostró una mayor intención ofensiva, y varias de las oportunidades más claras nacieron de acciones a balón parado ejecutadas por el propio Asensio.

Sin embargo, el Fenerbahçe no logró recortar distancias en el marcador. De hecho, fue la primera vez desde la jornada 8 del campeonato que el equipo se quedó sin marcar en un encuentro liguero, reflejo del complicado momento deportivo que atraviesa.

Futuro asegurado y confianza del club

A pesar de este tropiezo, la directiva del club turco mantiene una confianza absoluta en Marco Asensio. El atacante de 30 años continúa siendo uno de los pilares del proyecto y, según distintas informaciones, seguirá en Turquía al menos una temporada más.

Además, en el entorno del futbolista se valora que el seleccionador español Luis de la Fuente sigue teniendo en cuenta su rendimiento de cara al próximo Mundial.

Mientras tanto, el Fenerbahçe observa cómo el liderato de la liga se aleja. Su gran rival, el Galatasaray, mantiene una ventaja considerable en la tabla y podría ampliarla aún más si continúa sumando victorias en la recta final del campeonato.