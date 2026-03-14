El Borussia Dortmund inicia su limpieza de plantilla: Süle y Özcan se marcharán al final de la temporada y quedarán libres

El Borussia Dortmund ya planifica la próxima temporada y ha decidido que Niklas Süle y Salih Özcan no continuarán en el club cuando finalicen sus contratos al término del curso

Con la recta final del curso en marcha, muchos clubes europeos ya están tomando decisiones clave en sus direcciones deportivas. Uno de los equipos que ya ha empezado a mover ficha es el Borussia Dortmund, que trabaja tanto en posibles incorporaciones como en la salida de varios futbolistas cuyo futuro en el club está en duda.

En este contexto, la entidad alemana ha definido su postura respecto a dos jugadores que llegaron con grandes expectativas en 2022: Niklas Süle y Salih Özcan. Ambos futbolistas finalizan contrato al término de la presente campaña y, según ha confirmado el propio club, no continuarán en la plantilla una vez termine la temporada.

El final de etapa de Süle y Özcan en Dortmund

Tanto Niklas Süle como Salih Özcan aterrizaron en el club alemán en el verano de 2022 con la intención de convertirse en piezas importantes dentro del proyecto deportivo del equipo. El defensa procedía del Bayern Munich, mientras que el centrocampista llegó desde el 1. FC Köln.

Sin embargo, el desarrollo de sus carreras en Dortmund no terminó de cumplir las expectativas iniciales. En el caso de Süle, las lesiones y la irregularidad limitaron su rendimiento, lo que redujo su protagonismo en las últimas temporadas. Desde su llegada disputó algo más de un centenar de partidos oficiales, aunque su presencia en el once fue disminuyendo progresivamente.

Por su parte, Özcan tampoco logró consolidarse como titular habitual. A lo largo de su etapa con el equipo amarillo participó en más de noventa encuentros, aunque en algunos momentos perdió protagonismo dentro del esquema del entrenador. De hecho, el centrocampista pasó un periodo cedido en el VfL Wolfsburgo para intentar recuperar minutos y continuidad.

El anuncio oficial del club alemán

La decisión de no renovar a ninguno de los dos futbolistas fue confirmada por Lars Ricken, director ejecutivo del club. Según explicó el dirigente, el club mantuvo conversaciones sinceras con ambos jugadores antes de llegar a un acuerdo sobre su salida.

El dirigente señaló que las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto y que, finalmente, todas las partes coincidieron en que lo mejor era separar caminos al final del curso. De esta forma, tanto Süle como Özcan quedarán libres en el mercado una vez expire su contrato.

Süle vuelve a aparecer en el radar de clubes europeos

La salida del defensa alemán también ha despertado interés en otros equipos del continente. En el pasado, el Everton llegó a seguir de cerca la evolución del central cuando comenzaba a destacar en el TSG Hoffenheim siendo todavía muy joven.

Ahora, con el jugador a punto de convertirse en agente libre, varios clubes podrían valorar su fichaje como una oportunidad interesante para reforzar la defensa sin realizar una gran inversión.

Cambios en la plantilla y planificación del futuro

Las salidas de Süle y Özcan no serán las únicas dentro del equipo alemán. El club también ha decidido que el contrato de Julian Brandt no será ampliado más allá de la campaña 2025/26, por lo que el proyecto deportivo afrontará un proceso de renovación en los próximos meses.

En contraste, el capitán Emre Can podría ampliar su vínculo con la entidad pese a encontrarse actualmente lesionado, mientras que el centrocampista Felix Nmecha ya ha renovado su compromiso con el club hasta el año 2030.

Además, el Dortmund también ha comenzado a pensar en el futuro con la llegada de jóvenes talentos como el lateral brasileño Kauã Prates y el mediapunta ecuatoriano Justin Lerma, dos fichajes que refuerzan la apuesta del club por el talento joven y la proyección internacional.