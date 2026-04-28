El Bayern mantiene clara su postura con Olise: "No hay precio que nos haga dudar"

Karl-Heinz Rummenigge, histórico dirigente del conjunto alemán, se ha mostrado tajante en torno a una posible venta del extremo francés, que acaba contrato en 2029 y está siendo uno de los más destacados del conjunto de Kompany

Michael Olise empieza a asombrar a toda Europa por sus actuaciones con el Bayern de Múnich. Su irrupción en el conjunto de Vincent Kompany ha provocado intereses como el del Real Madrid, que podría estar interesado en fichaje. Sin embargo, el extremo francés cuenta con contrato hasta en la entidad alemana hasta 2029.

De esta manera, Karl-Heinz Rummenigge se ha mostrado tajante en torno a una posible venta de Michael Olise, que ya ha logrado 13 goles y 18 asistencias en 29 partidos en la Bundesliga esta temporada. Por ello, el histórico dirigente alemán ha hablado de cómo reaccionaría ante una oferta por el internacional con Francia.

Rummenigge responde a una posible oferta por el fichaje de Olise

Rummenigge, en una entrevista concedida a t-online, dejó clara sus intenciones con Michael Olise, incluso al ser preguntado si llegase una oferta de hasta 200 millones de euros: "Para un jugador como Olise no hay precio que nos haga dudar". El histórico directivo alemán cierra la puerta a la marcha del francés del Bayern de Múnich, dónde es un pilar fundamental para Kompany esta temporada.

Con estas declaraciones, parece complicado que Olise pueda salir del Bayern de Múnich, al menos hasta 2028, cuando finaliza su actual contrato. Además, Transfermarkt tasa al jugador francés en 140 millones de euros, un precio que podría asumir muy pocos equipos en el mundo. Mientras tanto, el extremo de 24 años se centra en acabar la temporada con los de Kompany de la mejor manera, derribando registros.

Michael Olise, pieza clave para conseguir el triplete del Bayern de Múnich

El Bayern, que viene de sufrir la baja de Guerreiro, ya se ha proclamado campeón de la Bundesliga. Tras ello, el foco se centra en la UEFA Champions League y la DFB-Pokal. Por ello. Michael Olise será una de las piezas claves para conseguir ambos trofeos y poder levantar el triplete con el conjunto de Kompany. La tarea no será nada sencilla, ya que tendrán que eliminar al PSG de Luis Enrique en semifinales de Copa de Europa.

No obstante, las actuaciones de Michael Olise invitan al Bayern de Múnich a ser optimista. El extremo francés fue clave en la ida de cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid, firmando una asistencia y siendo un dolor de muelas para Álvaro Carreras. Además, en el choque de vuelta fue el MVP, con un gol que cerraba la eliminatoria y daba el pase a los de Kompany a la siguiente ronda.

Michael Olise, en los ojos de toda Europa

Michael Olise llegó al Bayern de Munich hace dos temporadas, procedente del Crystal Palace, que recibió un total de 53 millones de euros por la venta del futbolista. Desde entonces, el jugador de 24 años no ha dejado de derribar registros en el conjunto de Kompany, con el que es un fijo en el once titular. Sus 19 goles de esta campaña dan fe a una de las mayores virtudes de este futbolista, además del regate y de la verticalidad por banda derecha.

Rummenigge no tiene dudas con un Michael Olise que cuenta con el interés del Real Madrid: "Es un jugador maravilloso. También valoro lo reservado y casi reacio a los medios que es. Eso es raro hoy en día. Es un gran tipo, y en el campo es sobresaliente. Su forma de jugar es casi mágica. Así que no me sorprende que sea increíblemente popular y muy seguido por nuestros aficionados".

Deschamps apunta a Michael Olise para el Mundial

Además, Michael Olise, que sobrepasa a Mastantuono en la comparación, apunta a ser una de las referencias para Francia en el próximo Mundial. El jugador será uno de los presentes en la convocatoria de Deschamps, que la anunciará en el próximo mes de mayo. Ante ello, el jugador del Bayern de Múnich tendrá por delante a combinados como Senegal, Irak y Noruega en fase de grupos, por lo que no deberían de tener problemas para pasar a la siguiente ronda incluso como primeros.