Olise firma su gran eliminatoria de Liga de Campeones con el Bayern: gol y asistencia que dan la razón a Kompany

El extremo francés fue el MVP contra el Real Madrid en la noche de ayer, en un partido que volvió a confirmar estado de forma del jugador de 24 años, que fue un dolor de muelas para Carreras y Ferland Mendy durante los encuentros en el Bernabéu y el Allianz Arena

Michael Olise fue una de las buenas noticias que se llevó el Bayern de Múnich en la eliminatoria de Champions League contra el Real Madrid. El extremo francés fue determinante en el encuentro de ida en el Bernabéu y en el de vuelta en el Allianz, dónde fue elegido MVP por la UEFA. De esta manera, el ex del Crystal Palace logró un gol y una asistencia entre ambos partidos.

Sus datos le permitieron tener la confianza de Vincent Kompany desde su llegada en 2024. Además, Michael Olise sigue superando los registros que firmó con el Bayern de Múnich, en su primera temporada, tanto de cara a puerta como en asistencias. Por ello, su final de temporada le podría posicionar como uno de los candidatos al Balón de Oro.

Kompany, rendido al nivel de Olise en el Bayern de Múnich

De esta manera, Kompany, en la previa del Bayern de Múnich - Real Madrid, no dudó en elogiar a Olise: "Está en el nivel más alto de la Liga de Campeones. Estoy seguro de que Olise algún día será de los mejores del mundo. De momento va por el camino correcto. El nivel que tiene es, sin duda, el de estar entre los mejores. Sé que la gente va a decir que todavía no ha ganado estos títulos. Lleva haciéndolo bien 18 meses y si lo sigue haciendo en los próximos años, obviamente. Ya se ve cómo va a ser en el futuro".

Por ello, Olise es una de las apuestas fijas para Kompany, que tan solo le ha dejado sin jugar un partido de la Bundesliga esta temporada, que fue en la victoria al Borussia Mönchengladbach del pasado seis de marzo. Además, otro encuentro, por sanción, frente al Werder Bremen ha sido las ausencias del extremo francés, dispuesto a situarse entre los mejores del mundo en el corto-medio plazo.

Los dos partidos contra el Real Madrid, un punto de inflexión para Olise

En este sentido, Olise fue determinante en la eliminatoria del Real Madrid. El pase a semifinales de la Champions League del Bayern de Múnich se debe en parte a la efectividad y calidad del extremo del conjunto de Kompany. El francés le dio la asistencia a Harry Kane para poner el 0-2 en el partido del Bernabéu, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Champions League.

No obstante, el propio Olise se encargó de ponerle la guinda a la eliminatoria a favor del Bayern de Múnich y firmó un gran gol, con pierna izquierda, que entró por la escuadra derecha de Lunin, muy señalado en el 'pinchazo' de ayer del Real Madrid. El jugador francés cerró el encuentro en el Allianz como mejor sabe hacerlo, alcanzado además los cuatro goles y siete asistencias esta temporada en la Liga de Campeones.

Olise, con el objetivo de la Champions y el Mundial para optar al Balón de Oro

Olise irrumpe con fuerza para ser uno de los candidatos ganar el Balón de Oro. Su actuación contra el Real Madrid le permite subir escalones de cara a alzarse con el prestigioso trofeo que entrega anualmente France Football. Sin embargo, todo ello dependerá también de si consigue la Champions League con el Bayern de Múnich y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Francia, dónde la selección de Deschamps parte como una de las favoritas.

Para ello, el Bayern de Múnich deberá eliminar en las semifinales de Champions League al PSG, que viene de derrotar al Liverpool. En este sentido, los de Vincent Kompany volverán a jugar la ida de la eliminatoria a domicilio, en el Parque de los Príncipes y todo se terminará decidiendo en el Allianz Arena, en el choque de vuelta. Para estos partidos, Olise se medirá con Nuno Mendes, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, que apurará sus opciones de llegar a la cita de la Copa de Europa tras hacer saltar las alarmas el pasado martes en Anfield.