Conde de Godó 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 16 de abril con Musetti, Rublev, Fils...

La baja de Carlos Alcaraz ha dejado coja una jornada en la que Musetti y Rublev aparecen como principales referentes en el Conde de Godó 2026

La retirada de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó 2026 ha dejado algo coja la jornada del jueves, en la que sólo habrá presencia española en la pista Rafa Nadal del RTC Barcelona-1899 en dobles, pero no estará la gran estrella del tenis español.

Alcaraz no podrá recuperar el número uno del mundo a final de semana y, de hecho, se alejará mucho de Jannik Sinner, a 390 puntos, aunque seguirá teniendo la posibilidad de situarse de nuevo en la cúspide si juega y gana el Mutua Madrid Open dentro de dos semanas.

La ausencia de Alcaraz ha permitido a Tomas Machac asegurarse un puesto este viernes en cuartos de final, una ronda en la que ya están, entre otros, Rafa Jódar o su rival, Cameron Norrie.

Este jueves buscará esa fase el que se ha quedo como gran favorito, el italiano Lorenzo Musetti, que tiene un duro partido ante el francés Corentin Moutet. Antes que él hay un duelo en el que no hay un candidato claro, ya que Sonego está en un buen momento y Rublev es muy irregular.

La pista central la cierra el francés Arthur Fils, que el martes salvó dos bolas de partido antes de ganarle a su compatriota Terence Atmane, ante el norteamericano Brandon Nakashima, un partido vistoso donde el francés aparece como claro favorito para pasar.

Orden de juego del jueves 16 de abril en el Conde de Godó 2026

Pista Rafa Nadal

D. Rincon / O. Roca Batalla vs. A. Krajicek / N. Mektic (11:00 horas)

Lorenzo Sonego-Andrey Rublev (No antes de las 13:30)

Corentin Moutet-Lorenzo Musetti (No antes de las 16:00)

Arthur Fils-Brandon Nakashima (No antes de las 19:30)

Pista Andrés Gimeno

H. Nys / E. Roger-Vasselin vs. F. Cabral / J. Salisbury (12:30 horas)

G. Andreozzi / M. Guinard vs. R. Cash / J. Tracy (No antes de las 16:15)

P. Herbert / A. Vavassori vs. M. Arevalo / M. Pavic (No antes de las 20:00)

Dónde ver por TV y online el Conde de Godó 2026

El Conde de Godó 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que echará este jueves dos partidos en Teledeporte desde las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el segundo mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días. Así mismo, la televisión catalana (Esport3) también retransmitirá algunos partidos del torneo insignia catalán.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo barcelonés.