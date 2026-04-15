La clasificación del Atlético de Madrid vuelve a adulterar la lucha por la permanencia: visita a Mestalla en medio de la semifinal

El cuadro de Simeone jugará las semifinales de Champions entre el 29 de abril y el 5 de mayo, pero entre medias deberá visitar Mestalla ante un Valencia que se estará jugando la vida por la salvación

El Valencia se ha visto de nuevo metido en la pelea por el descenso después de encadenar dos derrotas consecutivas, ante Celta y Elche, cuando tras ganar al Sevilla hace tres semanas todo hacía indicar que los de Carlos Corberán no iba a pasar tantos apuros en este final de campeonato y que incluso podrían mirar a zonas europeas. Pero en el Martínez Valero el Valencia volvió a mostrar su peor cara, la misma que salió a relucir en la visita al Real Oviedo y que no le permite alcanzar la regularidad deseada.

Es por eso que son muchos los aficionados que ya empiezan a estudiarse el calendario que le queda por delante a su equipo y cogiendo la calculadora para hacer las cuentas para la salvación. De momento, los de Carlos Corberán están tres puntos por encima del descenso pero a falta de siete partidos por disputarse, esa diferencia es prácticamente mínima.

El Valencia recibe una 'buena' noticia desde el Metropolitano

Sin embargo, en la noche de ayer el Valencia recibió una buena noticia, y es que la clasificación del Atlético de Madrid para las semifinales de la Champions League le puede beneficiar deportiva al conjunto che ya que entre el partido de ida y de vuelta de los de Simeone, el Atleti tendrá que visitar Mestalla, por lo que todo hace indicar que el técnico argentino tendrá que volver a tirar de rotaciones y a buen seguro poner a los menos habituales, tal y como hiciera el pasado fin de semana en su visita al Ramón Sánchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla.

Un duelo que ha despertado bastante polémica ya que Simeone puso a varios canteranos en el once para dar descanso a la mayoría de sus titulares, poniendo a jugadores como Julio Díaz, Dani Martínez, Javier Bonar, Obed Vargas, Thiago Almada, Rayane Belaid, Baena o Alexander Sorloth. Algo que por muchos de los rivales del Sevilla por evitar el descenso ha sido entendido como una clara adulteración de la competición, aunque sea algo que ocurre cada temporada y en varios campos durante las últimas jornadas.

Así, el Atleti jugará la ida de las semifinales ante el ganador del Arsenal-Sporting de Portugal de esta noche (los ingleses ganaron 0-1 la ida) el próximo miércoles 29 de abril a las 21:00 horas, duelo que se jugará en el Metropolitano. Una semana más tarde, el martes 5 de mayo, los colchoneros jugarán la vuelta de semifinales bien en Lisboa o Londres. Pues bien, tres días antes, el sábado 2 de mayo, los rojiblancos visitarán Mestalla ante un Valencia que se estará jugando la vida en Primera.

Las palabra del presidente del Levante: "No han jugado los mejores"

Uno de los más críticos con lo que ha ocurrido este pasado fin de semana con el Atlético de Madrid y su última alineación en LaLiga ha sido el presidente del Levante, Pablo Sánchez, en la previa del duelo de los 'granotas' ante el Getafe el pasado lunes.

"Pues sí, y la verdad que es una jornada también difícil de entender. Ha habido resultados, no podemos decir sorpresas pero sí resultados, pues eso, al final poco previsibles, con alineaciones, al final ha habido equipos que no han jugado con sus mejores jugadores, esa es la realidad, también es verdad que esto suele pasar casi todas las temporadas, pero no por ello, no deja de ser algo poco bonito, bajo mi punto de vista, porque al final cuando jugamos un partido tenemos que intentar poner todo, toda la carne de asador para ganar ese partido, y en esta jornada yo creo que no ha sido así, es verdad que en algunos partidos no han jugado los mejores, eso es así".

De hecho, el Levante acabó ganando su partido ante el Getafe y se ha puesto a cuatro puntos de salir del descenso y a tan sólo seis del Valencia. También está a cinco del Sevilla, el que será su próximo rival en LaLiga, por lo que la lucha por evitar la permanencia está más viva que nunca.