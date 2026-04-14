Carlos Alcaraz pasa a octavos de final con muchos problemas en Barcelona

El de El Palmar se encontró muy incómodo ante un Otto Virtanen que plantó cara en el primer set pero que se diluyó en el segundo. Y por si fuera poco, el español necesitó asistencia médica

El español Carlos Alcaraz, segunda raqueta mundial, debutó con victoria en el Trofeo Conde de Godó (6-4 y 6-2) ante Otto Virtanen, finlandés procedente de la fase previa que opuso más resistencia de la esperada durante la hora y 27 minutos que duró el duelo.

Fue un partido incómodo para Alcaraz, quien, incapaz de encontrar el ritmo de juego, sumó hasta 32 errores no forzados -una cifra impropia en él- e incluso tuvo que pedir la asistencia del fisioterapeuta del torneo por problemas en la muñeca derecha.

En la primera manga, Virtanen, agresivo al resto y con saques que alcanzaron los 225 km/h, intentaba acortar los puntos con su derecha, pero no pudo aprovechar una bola de 'break' en el tercer juego y otras tres en el quinto para romper el partido.

Al cabeza de serie número 1 del torneo no le entraba el primer saque y tampoco era capaz de afinar sus golpes en el intercambio. Pero fue tirando de oficio hasta el 5-4, cuando pidió asistencia médica aquejado de molestias en una muñeca.

Cuando regresó a la pista, logró el quiebre que le permitió cerrar la primera manga por 6-4. En ese último juego se le encogió el brazo al finés, que tiró una dejada a la red y tres derechas más allá de la línea de fondo para entregar el primer parcial en 54 minutos.

La segunda manga, muy diferente para ambos

La segunda manga fue más plácida para Alcaraz, que buscaba recuperar sensaciones en su estreno en Barcelona, donde recuperará el número 1 del mundo si gana el título.

El murciano se adelantó 2-0 y perdió su saque en el juego siguiente, pero devolvió la rotura inmediatamente a su adversario. Ahí, el número 130 de la ATP entendió que el doble vencedor del Godó (2022 y 2023) no iba a permitir más sorpresas.

Virtanen, que hizo un partido meritorio, logró ganar un juego más con su saque, pero acabó claudicando con una última rotura que Alcaraz le hizo en el último juego del partido, sin dejar que se anotara un solo punto, para hacer el definitivo 6-2. El español se medirá este jueves en octavos de final al checo Tomas Machac, 47 del mundo, verdugo este martes del argentino Sebastian Baez.

Carlos Alcaraz justifica su asistencia médica

Y no dudó Carlos en explicar qué le había sucedido al final del primer set. Cuestionado por esa posible lesión, Alcaraz fue así de claro: "Son molestias que van saliendo. Llevo muchos partidos en pocos días, con pocos días de descanso entre partido y partido. Venir aquí, con todo el tema del viaje y la poca preparación, pues al final siempre genera pequeñas molestias que hay que intentar cuidar lo mejor posible. Ahora cuando salga me reuniré con mi equipo, mi fisio lo valorará, pero creo y siento que no va a ser nada grave y que vamos a poder saltar a pista el jueves".