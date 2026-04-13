La calculadora del Valencia comienza a echar un peligroso humo negro

Dos derrotas consecutivas y una jornada negra en la que ganaron todos los de abajo hacen cruzar una línea roja al equipo de Corberán, inmerso de lleno en la pelea por no descender

Como cayendo por su propio peso, el Valencia ha entrado de lleno en un escenario que hace apenas unas semanas parecía improbable. La derrota en Elche no solo ha sido un golpe deportivo y emocional -con protestas incluidas de una afición que empieza a ver cómo la temporada se complica más de la cuenta-, sino una línea roja que obliga a echar un ojo inevitable a la calculadora del descenso.

El equipo de Carlos Corberán ha entrado de lleno en una dinámica negativa y ya no hay margen para mirar hacia arriba. Quedan siete jornadas y ya solo toca mirar hacia abajo.

El propio técnico lo dejó claro sin rodeos tras el último tropiezo. "Tenemos 35 puntos, 35 puntos no son suficientes para garantizar que el equipo esté en la próxima temporada en Primera División y el objetivo ahora mismo es sumar puntos para poder garantizarlo". Un mensaje directo que confirma la mayor de las evidencias: el Valencia está en la pelea por la permanencia.

Dos derrotas seguidas y una dinámica muy negativa

Las sensaciones no ayudan. Las dos derrotas consecutivas ante el Celta y Elche han dinamitado cualquier aspiración europea y han obligado a recalcular absolutamente todo. Además, la jornada ha sido especialmente cruel para los intereses valencianistas. No solo se perdió ante un rival directo -cediendo también el goal average-, sino que varios equipos implicados en la lucha por la salvación sumaron de tres, recortando distancias y apretando aún más la clasificación.

Y es que los tres conjuntos en zona de descenso (Elche, Levante y Oviedo) ganaron sus partidos; también lo hicieron el Mallorca y el Sevilla -únicamente el Alavés sumó un solo punto-, por lo que el Valencia se queda a tan sólo tres puntos de la frontera del infierno. Con este panorama, la famosa calculadora ha entrado en acción en Mestalla. Y no precisamente para soñar, sino para hacer cuentas de supervivencia.

Un calendario muy peligroso

El calendario, lejos de aliviar la situación, añade aún más incertidumbre. El Valencia afronta ahora dos duelos clave ante rivales directos como Mallorca y Girona, partidos que pueden marcar un antes y un después. Especialmente el del Girona, que podría certificar su permanencia si logra imponerse.

Después llegarán curvas aún más pronunciadas. El Atlético de Madrid -aunque los de Simeone ya tendrán los deberes hechos en Liga-, una visita exigente a San Mamés y un duelo en Mestalla frente al Rayo Vallecano que podría llegar con objetivos europeos en juego. En la recta final, una Real Sociedad que podría estar jugándose Europa -incluso como campeona de Copa- y, para cerrar, un Barcelona que seguramente llegará como campeón. La suerte para los de Corberán es que sus dos rivales más temibles, Barça y Atlético, se jugarán a priori poco o nada en su enfrentamiento contra los ches.

El porcentaje de riesgo comienza a asustar

En términos matemáticos, el riesgo aún es contenido, pero ya no es despreciable. Las estadísticas aplicadas al fútbol han aumentado considerablemente las opciones de descenso del cuadro valenciano. El porcentaje ahora se sitúa en algo más del 5% tras esta última jornada. Puede parecer una cifra baja, pero el dato relevante es la tendencia ya que ha subido de forma notable en apenas unos días.

Por delante en esa clasificación de riesgo aparecen equipos como el Oviedo, el Levante o el propio Elche, pero también otros como el Sevilla o el Alavés siguen en la pelea. El todavía margen existe, pero cada vez es más estrecho.