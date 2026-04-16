El Valencia comienza a vender los primeros asientos VIP del Nou Mestalla

Nuevo paso en la activación del futuro estadio que comienza a convertirse en realidad tras un largo proceso que debería culminar en el verano de 2027

El Valencia ha dado un nuevo paso en la activación comercial de su futuro estadio, el Nou Mestalla, con el lanzamiento de una nueva fase centrada en la venta de asientos premium. En concreto, la entidad ha puesto ya a disposición de aficionados y empresas las primeras butacas individuales dentro de su oferta 'Hospitality', reforzando así una estrategia clave en el desarrollo económico del nuevo recinto.

Esta iniciativa llega tras la buena acogida de otras modalidades previamente presentadas y ya completamente agotadas. Con este nuevo movimiento, el club amplía el abanico de opciones con dos productos más accesibles y flexibles: 'Mediterranean Club' y 'Gold Club', pensados para quienes buscan una experiencia más exclusiva sin necesidad de adquirir grandes paquetes.

Paquetes exclusivos

Ambas opciones están diseñadas para elevar el concepto tradicional de asistir a un partido. Los asientos estarán ubicados en zonas privilegiadas, concretamente en el centro de los laterales este y oeste, lo que garantiza una visibilidad óptima del terreno de juego. Sin embargo, el enfoque va más allá del aspecto deportivo, ya que estos espacios también están concebidos como entornos sociales y corporativos donde fomentar la interacción entre asistentes y generar oportunidades de networking.

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva fase es la ausencia de un mínimo de compra. Es decir, los asientos pueden adquirirse de forma individual, lo que abre la puerta a un público mucho más amplio, desde particulares hasta pequeñas empresas. Esta flexibilidad supone un cambio importante respecto a otras fórmulas más restrictivas y facilita el acceso a la experiencia premium del nuevo estadio.

La propuesta se completa con un servicio de catering cuidado y alineado con el posicionamiento exclusivo que el Valencia quiere dar al Nou Mestalla. El objetivo es convertir cada partido en una experiencia integral, en la que el espectador no solo disfrute del fútbol, sino también de un entorno diferencial y de alto nivel.

Estas entradas representan un 9,5% del aforo total

En términos globales, el estadio contará con aproximadamente 6.500 plazas destinadas a 'Hospitality', lo que representa cerca del 9,5% del aforo total, previsto en unas 70.000 localidades. Estas plazas estarán distribuidas en una decena de modalidades diferentes, con precios que oscilarán entre los 30.000 y los 90.000 euros, en función del tipo de producto y de los servicios asociados.

Actualmente, estos productos premium son la única vía disponible para asegurar un asiento en el Nou Mestalla sin listas de espera. Quienes opten por esta opción no solo garantizan su localidad, sino que también se adelantan al proceso general de migración del aforo, cuya activación está prevista más adelante. Además, el club ofrece distintas modalidades de contrato (a corto, medio y largo plazo) con el objetivo de facilitar la vinculación tanto de aficionados como de empresas al nuevo proyecto.

En paralelo, el Valencia trabaja junto a la empresa Legends en la comercialización de estos espacios. Fruto de esta colaboración, se ha habilitado un Experience Center donde los interesados pueden conocer de forma personalizada las diferentes opciones y experimentar, mediante tecnología inmersiva, cómo será la vivencia en el nuevo estadio.

Una remodelación larga por delante

Mientras tanto, las obras en el Nou Mestalla siguen avanzando, aunque se trata de un proceso que aún requiere tiempo. En lo que respecta a los abonados de aforo general, el club ha diseñado un plan detallado para el traslado desde el actual estadio. La primera fase arrancará a finales de 2026, cuando se habilitará una herramienta digital que permitirá a los socios agruparse con el objetivo de elegir juntos su futura ubicación.

Para formar parte de estos grupos será imprescindible ser socio del club, ya sea como abonado actual o como Socio VCF. Cada grupo contará con un representante que actuará como interlocutor con la entidad durante todo el proceso. El criterio clave para la asignación de turnos será la antigüedad, calculada en función del promedio del número de socio de los integrantes de cada grupo, con ciertas excepciones para no penalizar a familias con menores.

Una vez establecida la clasificación, comenzará la fase de selección de asientos, prevista entre finales de 2026 y junio de 2027. En ese momento, cada grupo será citado de forma presencial en Mestalla para elegir sus localidades mediante un sistema tecnológico que permitirá visualizar con precisión la ubicación y las vistas desde cada asiento.

El proceso culminará en el verano de 2027, coincidiendo con la campaña de abonos de la temporada 2027-28, momento en el que los aficionados formalizarán el pago y la reserva definitiva de sus asientos.