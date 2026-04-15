Alineaciones Betis - Sporting de Braga: Alineación posible de Betis y Sporting de Braga en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League

Pellegrini, que ha citado al recuperado Isco y tiene cuatro bajas, apostará por su once más competitivo ante un Braga que recupera a su principal figura

El Real Betis dispone este jueves de una magnífica ocasión de clasificarse por primera vez en su historia para las semifinales de la Europa League en el partido de vuelta de cuartos contra el Sporting de Braga después de lograr un empate (1-1) en Portugal hace una semana.

Oportunidad que no quiere desaprovechar Manuel Pellegrini, consciente de la suma trascendencia de este choque en todos los sentidos, y desplegará su once de gala más allá de las cuatro ausencias con las que afronta el choque.

Cuatro bajas heliopolitanas y la gran novedad de Isco

En este sentido, el entrenador chileno, que ha elaborado una lista de 23 efectivos, no tiene a su disposición a una pieza clave como Natan, sancionado por su expulsión en la ida, ni tampoco con los lesionados Junior Firpo y Ángel Ortiz. Igualmente se ha quedado fuera Lo Celso, borrado de la lista para incluir a Álvaro Fidalgo.

Sin embargo, la convocatoria incluye la gran noticia de Isco Alarcón, que podría reaparecer en el choque de mañana contra los portugueses, si bien en ningún caso partirá en el once inicial, en el que solo repercute directamente la baja de Natan, pieza clave para el 'Ingeniero'. Por lo demás, con algún cambio con respecto a El Sadar, el míster dispondrá sobre el césped al que considera su alineación más competitiva para este choque crucial.

Cambios puntuales en el once

Así, en la portería si habrá movimientos con la entrada de Pau López por Álvaro Valles, titular conta Osasuna, mientras que en la zaga Marc Bartra entrará por Natan como acompañante de Diego Llorente. Bellerín repetirá en el carril diestro probablemente y Ricardo Rodríguez saldrá en el izquierdo en lugar de Valentín Gómez, utilizado contra Osasuna.

Por delante, está clara la presencia del intocable Amrabat desde su regreso, pero existen dudas sobre su acompañante en el doble pivote después de que Altimira ejerciera en el último partido de Liga. Pellegrini podría mantener al de Cardedeu, pero también optar por Marc Roca, con Fornals completando el centro del campo.

Arriba, a priori, apostará por el tridente de lujo formado por Antony, que solo jugó 45 minutos contra los navarros por sus problemas de pubalgia, Ez Abde y Cucho Hernández con la intención de aprovechar las ocasiones para resolver la eliminatoria cuanto antes.

Zalazar, estrella del Braga, entra en la lista tras perderse la ida por lesión

Enfrente, el Sporting de Braga se presenta en La Cartuja con las bajas del central maliense Sikou Niakaté y del centrocampista portugués Diego Rodrigues, pues ambos sufrieron lesiones graves durante la ida contra el Betis.

En cambio, la gran estrella del cuadro portugués, el centrocampista, Rodrigo Zalazar, que suma 22 goles este curso, ha entrado en la convocatoria finalmente tras recuperarse de la lesión que le impidió jugar la ida y apurar sus opciones para disponer de minutos, lo que sería muy importante para Carlos Vicens y el conjunto luso.