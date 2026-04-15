El Betis recupera la chistera de Isco Alarcón para vivir un jueves mágico en la Europa League: la convocatoria del Betis para recibir al Braga

El regreso del mediapunta malagueño es la principal noticia de la lista de convocados de Pellegrini, que cuenta con cuatro bajas por diversos motivos de cara al duelo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League

El Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en la tercera y última sesión que ha tenido Manuel Pellegrini para preparar el duelo de este jueves ante el Sporting Clube de Braga, en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League. La parroquia verdiblanca espera vivir una cita mágica y en ella no puede faltar el 'Mago': el regreso de Isco Alarcón, el míster incluso deslizó que tendrá minutos, es la gran noticia de la convocatoria de 23 efectivos anunciada por el chileno.

Un día más, el chileno se ha congratulado de tener en la enfermería a sólo dos lesionados, aunque ha estado toda la mañana pendiente de los positivos resultados en la última prueba médica a Isco Alarcón para autorizarle a volver a una lista de convocados y tener minutos. Sin embargo, la lista de bajas asciende a cinco futbolistas para este choque en el que los verdiblancos tendrán que vencer en La Cartuja para desnivelar el 1-1 de la ida, ya que por distintos motivos tampoco podrán estar Giovani Lo Celso ni Natan de Souza.

Isco Alarcón vuelve a una lista sin los lesionados Ángel Ortiz y Junior Firpo

En el grupo que ha saltado a ejercitarse en los terrenos de juego de Los Bermejales en el mediodía de este miércoles 15 de abril sólo faltaban Junior Firpo, que volvió con una dolencia muscular de jugar dos partidos con la República Democrática del Congo, y Ángel Ortiz, quien lleva tres semanas alejado de los terrenos de juego por culpa de una subluxación en el hombro derecho que sufrió en Bilbao durante el choque liguero previo al último parón de selecciones.

El caso de Isco Alarcón es particular, pues aunque lleva unos 10 días trabajando con el grupo e incluso viajó a Braga en el partido de ida y se ejercitó en el entrenamiento previo, seguía a la espera de recibir el alta médica. Hay muchas ganas de verle en acción tras un curso prácticamente en blanco, pues sólo suma 39 minutos en dos encuentros y el último fue el 27 de noviembre, hace casi cinco meses. No obstante, la cautela es máxima teniendo en cuenta que lleva un año sin competir. "Si está en la lista es porque está en condiciones de jugar", ha manifestado Pellegrini en una rueda de prensa en la que tanto él como el Cucho Hernández han celebrado la vuelta del capitán.

Giovani Lo Celso y Natan de Souza se caen con respecto a la convocatoria de Pamplona

Además de los asuntos físicos, Pellegrini tampoco podrá contar este jueves con el recién recuperado Giovani Lo Celso, quien el domingo jugó ante CA Osasuna sus primeros minutos después de permanecer más de tres meses en el dique seco por una severa dolencia muscular. Cuando el argentino cayó lesionado, a primeros de 2026, el técnico del Betis decidió prescindir de Gio en la Lista A que debía ser entregada a la UEFA en enero para poder inscribir al entonces recién fichado Álvaro Fidalgo.

Por su parte, Natan de Souza vio su tercera amarilla en el Municipal de Braga y deberá cumplir un encuentro de sanción, por lo que llegaría limpio a unas hipotéticas semifinales de la Europa League. En cambio, hay hasta cinco jugadores del Betis apercibidos que se perderían el duelo de ida en caso de ser amonestados y clasificarse. De otra lado, se mantiene entre los citados, por cuarta lista consecutiva, el canterano Pablo García. El joven central Emmanuel N'Goran, a pesar de entrenarse con el primer equipo esta semana para estrenar renovación, no ha entrado.

La lista de convocados del Real Betis para la vuelta de cuartos de final de la UEFA Europa League

Así las cosas, la lista al completo con los 23 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Sofyan Amrabat, Marc Roca, Sergi Altimira, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo e Isco Alarcón; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Chimy Ávila, Cédric Bakambu y Cucho Hernández.