Los apercibidos del Betis ante el Braga, las posibles bajas en semifinales y cuándo y cómo se limpian las amarillas

Natan, amonestado en tierras lusas, se pierde la vuelta de este jueves y empezaría de cero en la siguiente ronda, como Pau López, Valentín Gómez, Marc Roca y Aitor Ruibal (Junior no llega por lesión) si se mantienen indemnes

El Real Betis, que recibe este jueves en un Estadio de La Cartuja a rebosar al Sporting de Braga en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League, no podrá contar con Natan de Souza por acumulación de amonestaciones, al tiempo que cuenta con hasta cinco apercibidos, aunque uno de ellos, Junior Firpo, no estará recuperado a tiempo de su rotura fibrilar. La ventaja con el hispano-dominicano es que, si los pupilos de Manuel Pellegrini logran clasificarse para las semifinales, el lateral zurdo quedará limpio.

Ocurre lo mismo con Pau López, Valentín Gómez, Marc Roca y Aitor Ruibal, que sí tienen (algunos, serias) opciones de jugar contra 'Os Guerreiros do Minho'. De terminar libres de castigo a eso de las 23:00 horas de este 16-A (si no hay prórroga), podrán estar en una hipotética ida de la penúltima ronda de la segunda competición continental frente a Friburgo o RC Celta de Vigo (más improbable, pues debe remontar un 3-0 del primer encuentro). Hay cierta controversia con este asunto, así que interesa aclararlo.

La limpia en cuartos de las tarjetas sirve para aquéllos que no tengan ya una sanción heredada de cuartos, bien por acumulación (léase, si uno de los cuatro futbolistas apuntados en el párrafo anterior ve una amarilla en la vuelta ante el Braga) o por roja directa este jueves. De esta forma, los que sumen dos, cuatro, seis... (cualquier número par), arrancarán con cero en el primer encuentro de las semifinales, evitándose casos como los que forzaron el cambio de normativa hace ahora una década.

Lo que dice la norma sobre las acumulaciones de tarjetas en Champions, UEL y Conference

El artículo 52.02 del Reglamento de Competiciones de la UEFA dicta que los jugadores y técnicos quedan sancionados para el siguiente partido tras acumular tres amonestaciones que no conlleven tarjeta roja, así como después de cualquier número impar adicional (5, 7...). Esto se aplica tanto a las rondas previas como desde el inicio de la fase liga. Aunque hay un mecanismo de reducción extraordinario: al término de cada dos rondas en las que un futbolista haya estado inscrito y disponible para jugar, se le resta una tarjeta amarilla acumulada que no haya derivado ya en una sanción.

Cuándo se limpian de tarjetas los futbolistas en las eliminatorias

El artículo 52.04 establece que las tarjetas amarillas acumuladas en los 'play off' no se trasladan a la fase liga. Además, todas las sucesiones de amonestaciones quedan sin efecto al término de los cuartos de final, por lo que no computan para las semifinales. De esta forma, si en la vuelta de La Cartuja no ven amonestación Pau López, Valentín Gómez, Marc Roca o Aitor Ruibal, ya no estarían en peligro en una hipotética ida de semifinales contra RC Celta de Vigo o Friburgo. Pero, si son amonestados, deberán cumplir el castigo acarreado, como se ha explicado más arriba.

La única posibilidad de perderse una final por tarjetas: ver la roja directa en la vuelta de 'semis'

Dado que sólo habría dos partidos (ida y vuelta de las semifinales) y todos comenzarían esta ronda de cero, como se ha explicado anteriormente, no existe la posibilidad de alcanzar las tres amonestaciones que supondrían una sanción por acumulación en la gran final del 20 de mayo a las 21:00 horas en el Besiktas Park de Estambul. De esta manera, la única posibilidad de perderse la magna cita por razones administrativas sería viendo una tarjeta roja en el duelo de vuelta o en la ida, pero con varios encuentros de suspensión por la gravedad de los hechos.