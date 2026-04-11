Pellegrini admite que lo de Bakambu "no es un tema fácil" y repasa la enfermería del Betis: Lo Celso, Isco, Antony, Junior...

"Veremos cómo se soluciona el tema", ha respondido a la pregunta de ESTADIO Deportivo sobre la sanción al congoleño anunciada por Ángel Haro. El técnico verdiblanco empatiza con el jugador ante la presión de su país, pero recuerda que "debe cumplir su compromiso con el club"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se ha sentado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en el mediodía de este sábado, justo después de dirigir el tercer y último entrenamiento del equipo antes de visitar este domingo al CA Osasuna en la jornada 31 de LaLiga EA Sports con la necesidad de retomar cuanto antes el buen juego y los resultados positivos.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, el técnico verdiblanco ha pasado de puntillas por el polémico 'caso Bakambu' y ha repasado el estado físico de jugadores importantes como Giovani Lo Celso, Isco Alarcón, Antony dos Santos o Junior Firpo de cara a esta recta final en la que el Betis lucha por mantener la quinta plaza de LaLiga EA Sports y acceder a las semifinales de la UEFA Europa League.

Pellegrini pasa de puntilla por el 'caso Bakambu': "No es un tema fácil"

El entrenador bético se ha limitado a celebrar el regreso de Cédric Bakambu a la convocatoria, sin llegar a responder del todo a la pregunta de Juanjo Ponce, compañero de ESTADIO Deportivo, para saber si ha hablado con él de todo lo ocurrido o si sabe algo más de esa posible sanción que deslizó el presidente Ángel Haro antes de viajar a Braga. "Sí, ya se ha incorporado plenamente. Yo ya lo dije la semana pasada: no es un tema fácil".

"Hay un país detrás que te exige quedarte dentro de una celebración. No puedes despreciar a tu país, pero hay un compromiso con el club, que tienes que cumplirlo. Ya se llevó de esa manera y veremos cómo se soluciona el tema; pero creo que ahora lo importante es que se integre lo antes posible al equipo, física y mentalmente", ha apostillado sobre este asunto.

El Betis recupera a Giovani Lo Celso, casi tres meses después

El argentino sufrió una lesión en el recto anterior de su muslo derecho en el partido ante el PAOK del pasado 22 de enero, pero Pellegrini ya cuenta con él como uno más: "Gio va a estar en la lista de convocados, que será de 24 jugadores y habrá que hacer un descarte allá. (Lo Celso) está entrenando con nosotros de forma prácticamente normal, así que es una incorporación muy importante".

Tres ausencias por lesión para visitar a Osasuna: Isco Alarcón, Junior Firpo y Ángel Ortiz

"Los otros tres siguen el mismo escenario", añadió sobre las ausencias por motivos físicos de Isco Alarcón, Ángel Ortiz y Junior Firpo, sin atreverse a pronosticar tiempos exactos sobre las posibles vueltas de todos ellos. Especialmente reacio a mojarse ha sido el técnico chileno con el lateral izquierdo dominicano, quien volvió con una dolencia en el aductor tras jugar dos partidos con su selección.

"Bueno, toda esa parte yo creo que la tiene que contestar más el cuerpo médico. Sé que tiene una lesión muscular que todavía no le permite entrenar con el plantel, pero la duración o la gravedad de la lesión no la podría cuantificar yo", ha explicado Pellegrini, mucho más optimista aunque igualmente prudente con las opciones de Isco de volver a una lista ante el SC Braga (16 de abril) o el Girona FC (21-A).

La vuelta de Isco y el estado físico de Antony

"Es difícil saberlo, porque a medida que se le va aumentando la carga hay que ver si la sigue resistiendo o no. Isco sufre un dolor en el cartílago que va evolucionando de distintas maneras. No es una lesión muscular. Por ahora, creo que lo ha ido soportando bien. Vamos a ver la próxima semana, a medida de que vaya aumentando esas cargas, cómo va reaccionando. Veremos partido tras partido.

El entrenador del Betis también ha vuelto a transmitir dudas sobre las capacidades físicas de Antony dos Santos, claramente mermadas por su pubalgia. "Vamos viviendo partido a partido. Cómo juega el equipo, cómo son los rendimientos individuales, cómo son las reacciones a las cargas físicas que tienen los partidos. Y vamos partido tras partido viendo cuál es el mejor once inicial", ha respondido sobre el brasileño, a quien en los últimos partidos viene alternando con Ez Abde para dosificar a ambos de cara a esta recta final de curso.