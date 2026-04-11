La convocatoria retro del Betis para visitar a Osasuna: la alegría es Lo Celso, Bakambu es la novedad y la sorpresa la pone con Pablo García

El equipo verdiblanco viaja en la tarde de este sábado hasta Pamplona para jugar el domingo en El Sadar un encuentro correspondiente a la jornada 31 de LaLiga para el que Pellegrini se queda con el canterano, suma dos nuevos efectivos y resta tres bajas para una lista de 24 citados

El Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este sábado, por tercera vez después del 1-1 firmado el pasado miércoles ante el Sporting Clube de Braga en el duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League, en la última sesión previa al viaje de esta tarde hacia Pamplona, donde en la sobremesa de este domingo se enfrentará al CA Osasuna en la jornada 31 de LaLiga EA Sports.

Para este nuevo desplazamiento hasta la capital navarra, el técnico Manuel Pellegrini ha ofrecido una lista con 24 futbolistas convocados -deberá hacer un descarte en la previa en El Sadar- en la que el principal protagonismo se lo reparten, por motivos muy distintos, entre Giovani Lo Celso, Cédric Bakambu, Isco Alarcón y Pablo García.

El Betis recupera a Lo Celso y Bakambu

Lo Celso vuelve a una convocatoria más de dos meses y medio después de la lesión miotendinosa en el recto anterior de su muslo derecho que sufrió en el encuentro ante el PAOK de Salónica disputado el pasado 22 de enero. Desde entonces, el rosarino se ha perdido los últimos 15 encuentros del Real Betis entre todas las competiciones: 10 jornadas de LaLiga, la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético, la última jornada de la Fase Liga de la Europa League contra el Feyenoord de Rotterdam, la doble cita de la eliminatoria de octavos frente al Panathinaikos FC y el primero de la ronda de cuartos con el SC Braga.

El '20' se lo ha tomado con prudencia y lleva tres semanas trabajando con el grupo. Se reintegró antes del parón con la idea de volver ante el RCD Espanyol; pero finalmente lo pospuso. Sólo podrá ayudar al Betis en estas ocho últimas jornadas ligueras, ya que no fue inscrito en la Lista A entregada en enero a la UEFA para hacerle sitio a Álvaro Fidalgo. Es decir por no podrá estar el próximo jueves en la vuelta ante el Braga ni tampoco en unas hipotéticas semifinales y final de la Europa League.

También vuelve a una lista de citados Bakambu, aún a la espera de sanción disciplinaria después de que Ángel Haro reconociese el enfado en el club por el hecho de que el delantero se haya perdido dos partidos por las fiestas organizadas en la República Democrática del Congo por su histórica clasificación para jugar el Mundial de 2026. Precisamente hoy, el '11' verdiblanco cumple 35 años. El de Lo Celso fue el jueves (sopló 30 velas).

Pellegrini se queda con Pablo García y cuenta tres bajas por lesión: Isco, Junior y Ángel Ortiz

Aunque Isco Alarcón aún no está para entrar entre los disponibles para Pellegrini, estaba deseando entrar en dinámica de grupo y por ese motivo viajó a tierras portuguesas, participando incluso en el entrenamiento previo a la cita en el Municipal de Braga. Cuatro meses y medio después de su lesión de tobillo, el 'mago' ve cerca el final del túnel; pero de cara al duelo con Osasuna cuenta como una de las tres bajas por motivos físicos.

Las otras dos son las de Ángel Ortiz, que volvió de Bilbao con una subluxación en el hombro derecho por la que aún deberá esperar al menos una cuarta semana de convalecencia, y Junior Firpo, quien ha vuelto a pagar carísimo los dos partidos que disputó con la selección de la República Dominicana en la última 'Ventana FIFA' y como mínimo estará dos semanas parado.

Al margen de la enfermería, otros de los focos de atención es Pablo García, quien volvió a tener minutos con el primer equipo ante el Espanyol, viajó a Braga y también entra en la lista para Pamplona. Y eso que el Betis Deportivo juega un importantísimo encuentro en la tarde de este mismo sábado ante el CD Eldense -líder del Grupo 2 de la Primera Federación- y el atacante de Alcosa se cae de la lista para volver a ayudar al filial en su apurada pelea por la permanencia en la 'Categoría de Bronce'.

La convocatoria del Real Betis para visitar a CA Osasuna en la jornada 31 de LaLiga

Así las cosas, la lista al completo con los 24 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini para la Jornada Retro de LaLiga está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Sofyan Amrabat, Marc Roca, Sergi Altimira, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo y Giovani Lo Celso; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Chimy Ávila, Cédric Bakambu y Cucho Hernández.