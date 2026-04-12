Osasuna 1-1 Betis: Abde propone, Valles sostiene y Sesma (a lo retro) dispone

El 'colmillo' del marroquí ante sus ex, las paradas del rinconero y un 'penaltito' que el riojano no quiso ni revisar; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Siete jornadas sin ganar acumula ya el Real Betis, que se las prometía muy felices con su tanto a los siete minutos, cuando Ez Abde fue verdugo pero no celebró ante su ex equipo, aunque un 'penaltito' señalado por Sesma López, que no quiso revisarlo siquiera (a lo retro, como cuando no había VAR) pese a que parece que Valentín Gómez ni llega a rozar a un Jorge Herrando que se tira a destiempo, metió en el partido al CA Osasuna al filo del descanso. Luego (y antes), Álvaro Valles sostuvo a los suyos, bien auxiliado por sus centrales, y los heliopolitanos, desaparecidos en ataque, dejan más al descubierto que nunca su quinta plaza, por ahora de Champions League, con el 1-1.

El inicio de partido fue frenético. De hecho, apenas hubo cierta tregua durante los primeros cinco minutos, desatando las hostilidades Víctor Muñoz con un pase de la muerte desde la línea de fondo que se paseó por el área chica y otro idéntico de Rubén García, ambos sin rematador. Precisamente el segundo fue el origen del 0-1, obra de un querido enemigo como Ez Abde: transición desde área propia iniciada por Sergi Altimira y continuada por Héctor Bellerín, que metió un enorme pase a la espalda de Valentin Rosier para la galopada del extremo marroquí, más veloz que sus rivales y eficaz en el mano a mano con Sergio Herrera.

Incluso, el daño pudo ser mayor a renglón seguido, pero Pablo Fornals no engatilló a servicio del de Beni Melal en posición franca. El arranque estaba precioso para el espectador, pues los anfitriones no cejaban en su empeño de percutir por los costados, hasta el punto de que Jon Moncayola estrelló su remate a quemarropa en el segundo palo en el cuerpo de Valentín Gómez. Le había buscado muy bien el internacional de nuevo cuño Víctor Muñoz, que buscaba por fuera las cosquillas al ex del Arsenal como por dentro a quienes le hacían la cobertura a duras penas.

Con marcador a favor, las contras verdiblancas eran letales, hasta el punto de que Ez Abde vio cómo Sergio Herrera rescataba de la misma cruceta al filo del ecuador de esta fase el derechazo que habría supuesto su doblete. A estas alturas, la presión visitante seguía siendo intensa, sumando más de una recuperación interesante en campo ajeno. A siete del intermedio, la primera polémica del encuentro: paradón de Álvaro Valles para impedir que el testarazo de Ante Budimir se cuele por la escuadra y caída de Jorge Herrando, al que Valentín Gómez parece que no llega a rozar en su intento de despejar. Sesma Espinosa no dudó y González Francés lo revisó en un suspiro.

No desaprovechó el regalo el ariete balcánico, que engañó al meta rinconero para devolver la igualdad al marcador y calentar la recta final de un primer tiempo con alternativas. Quiso el CA Osasuna que la inercia le permitiese remontar antes de regresar a los vestuarios y, aunque tocado y algo grogui todavía, lo contrario el Real Betis, que cambió de marcha en el alargue y rondó el susto con otra penetración por la derecha de Héctor Bellerín, bien habilitado en profundidad por Pablo Fornals, que no encontró rematador en dos tiempos, dándose por finalizado un periodo convulso y condicionado por la referida decisión arbitral.

Manuel Pellegrini introdujo dos cambios de salida tras el descanso, sentando a un Antony que le había cogido un poco de asco al partido y, además, algo crucial para el chileno, vio amarilla por protestar el penalti, lo que le permitirá descansar en LaLiga por acumulación tras la vuelta de cuartos de la UEL ante el Sporting de Braga. Aparte de Rodrigo Riquelme, también salió Aitor Ruibal por otro amonestado, Héctor Bellerín, que lo iba a seguir pasando mal con Víctor Muñoz.

Seguía a lo suyo Álvaro Valles, que se sacó de la chistera una estirada a mano cambiada para evitar el 2-1 desde su casa del atacante criado a medias por FC Barcelona y Real Madrid. Al filo del cuarto de hora, Natan de Souza, tapado por Ante Budimir, fue el que desvió el toque a quemarropa del propio Víctor Muñoz, que había recibido el pase desde la línea de fondo de Javi Galán. Lo estaba pasando el cuadro andaluz, desaparecido ya prácticamente en ataque y centrado en resistir. En una falta forzada por el de siempre, Iker Muñoz no sorprendió por poco 'a lo Beñat' con una falta que salvó la barrera por bajo.

Un derechazo lejano de Ez Abde que no logró blocar en primera instancia Sergio Herrera devolvió esperanzas a los foráneos de sumar algo más que un punto. Al menos, terminó en el área contraria el equipo del 'Ingeniero', al que se le bajaban claramente las persianas cuando se asomaba al semicírculo, en parte por un ritmo totalmente previsible. Sobre la bocina, Valles adivinó la vaselina de Raúl García de Haro para mantener el 1-1 y salió bien de cabeza ante Raúl Moro fuera de su área para evitar males mayores mientras sus compañeros se volcaban más de manera estética que real en busca del segundo, que no llegó.

Ficha técnica del CA Osasuna - Real Betis de LaLiga EA Sports

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Herrando (Juan Cruz 46'), Catena, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz (Torró 93'); Rubén García (Raúl Moro 72'), Aimar Oroz (Kike Barja 81'), Víctor Muñoz; y Budimir (Raúl García de Haro 81').

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín (Aitor Ruibal 46'), Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Altimira (Deossa 74'); Antony (Rodrigo Riquelme 46'), Fornals (Lo Celso 74'), Ez Abde; y 'Cucho' Hernández.

Árbitros: Sesma Espinosa (riojano), con el grancanario González Francés en el VAR. Amarillas a los locales Catena, Herrando y Juan Cruz, así como a los visitantes Altimira, Bellerín, Antony y 'Cucho' Hernández.

Goles: 0-1 (7') Ez Abde; 1-1 (40') Budimir, de penalti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada retro (31ª) de LaLiga, disputado en el Estadio El Sadar de Pamplona ante 20.080 espectadores, con masiva presencia de aficionados verdiblancos en las gradas (alrededor de 600).