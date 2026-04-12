Álvaro Valles insiste en "buscar las cosas positivas" al 1-1: "Hay que seguir"

El rinconero, clave con varias intervenciones en El Sadar, admite que fue "una pena encajar ese gol" al filo del descanso, si bien cree que no está nada perdido en la lucha por Europa

"En lo personal me he sentido muy bien, intentando ayudar al equipo, como siempre. Una pena encajar ese gol, pero son cosas que pasan. Ese infortunio es lógico en cierta forma, porque ellos buscan eso: colgar muchos balones al área y tener segundas jugadas", comenzaba explicando en los micrófonos de DAZN uno de los artífices del 1-1 del Real Betis en Pamplona, el meta Álvaro Valles, que realizó varias intervenciones de mérito, empezando por una a Ante Budimir que, muy a su pesar, valió de poco por el penalti posterior, aunque fue mucho más 'útil' su estirada para negar el tanto a Víctor Muñoz.

"Empezamos serios y nos adelantamos pronto; creo que completamos un buen partido. Hay que seguir. Es un punto más, siempre más complicado cuando juegas fuera de casa y en estos estadios. Queríamos ganar, pero hay que buscar las cosas positivas", insistía el cancerbero criado en Los Bermejales, que recuperó la titularidad en LaLiga tras saltar de inicio en Braga su compañero Pau López con ocasión de la ida de los cuartos de final de la Europa League, competición que tiene toda la pinta de que seguirá jugando el gerundense para confirmar la rotación de reparto por parte de Manuel Pellegrini, quien también dio la Copa del Rey íntegra al tercero en discordia, Adrián San Miguel.

Líder en porterías a cero esta campaña

"Mi actuación me refuerza mucho en lo mental y en lo profesional. Siempre intentamos ayudar, aunque a veces las cosas salen mejor y otras, peor. Es raro el partido en que no marquemos, por lo que es importante mantener la portería a cero los máximos días posibles para sumar puntos", insistía Álvaro Valles, que no pudo lograrlo en El Sadar, aunque sí ha firmado el ansiado 'clean sheet' en diez de sus 27 encuentros a lo largo del presente curso, por el 3 de 15 de Pau López y el 1 de 5 en el torneo del K.O. de un Adrián San Miguel que también ha colaborado en este apartado.

Sin lugar para la preocupación pese a las siete jornadas sin ganar

"Son rachas, aunque el equipo genera mucho. No estamos tan acertados com antes de cara a gol. Hay que focalizarse, seguir apretando, ser intensos defensivamente y mejorar en los últimos metros, cuando nos falta ese puntito de madurez y fortuna para acabar las jugadas dentro y resolver los partidos", asevera Álvaro Valles, que no parece preocupado por las siete jornadas sin ganar, que ponen en serio riesgo la conservación que quinta plaza.