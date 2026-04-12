Pellegrini ve "justo" el que es "un buen empate", pero sin paños calientes: "Es preocupante llevar siete jornadas sin ganar"

El 'Ingeniero' no quiso valorar la acción polémica que supuso el empate, si bien admite que "el mismo Osasuna se agrandó" con el 1-1, aunque "sin generar gran cosa"

"Me quedo con la personalidad del equipo, que salió a buscar el partido desde el primer minuto. Nos pusimos en ventaja y ellos lograron, con ese penalti a última hora, empatar dentro del primer tiempo. Eso les dio confianza en el segundo, que iniciaron mejor. Luego, con la entrada de Giovani Lo Celso y Nelson Deossa, recuperamos el balón y tuvimos más llegada", resumía ante los micrófonos de DAZN el entrenador del Real Betis, quien consideró que "el empate fue más o menos justo", si bien, sin querer entrar a valorar la acción que derivó en el 1-1, sí consideró ese momento como punto de inflexión.

"El mismo CA Osasuna se agrandó con el empate antes del segundo tiempo. Si llegamos a volver de vestuarios con 0-1, seguramente habría sido otra cosa. De todas formas, aunque dominaron, no generaron gran cosa, no tuvimos demasiados problemas. Controlamos y no nos dejamos sorprender", añadía antes de la rueda de prensa un Manuel Pellegrini que insiste en la penalización de los jueves cuando toca jugar en menos de 72 horas con sendos viajes de por medio, su gran mantra en estas últimas temporadas, que terminaría jugando en Champions League, cuando los duelos suelen ser martes y miércoles, con más tiempo normalmente de recuperación.

"A los equipos que juegan competiciones europeas les pasa factura luego LaLiga aunque uno no quiera. Los jugadores también tienen la UEL en la mente inevitablemente. Aunque hagamos cambios e incidamos en que no había que pensar en el próximo jueves (cuando se jugará la vuelta de los cuartos de final de la segunda competición continental ante el Sporting de Braga en La Cartuja, con 1-1 en la ida), es una exigencia mental importante. Nos quedan doce partidos hasta final de temporada, así que ojalá tengamos calidad y mentalidad para sacarlos adelante. Es un buen punto ante un buen rival, aunque es preocupante que sean ya siete partidos sin hacerlo de tres en tres".

Dos caminos hacia Europa y ninguna puerta cerrada

"LaLiga se va a decir por un punto en las últimas fechas, por lo que cada uno que saquemos es importante. En Europa, el Rayo Vallecano, que está luchando por escapar del descenso, y nosotros, que peleamos por la quinta plaza, estamos intentando llegar a semifinales; el mismo RC Celta también pese a todo... Tenemos los dos caminos para llegar a Europa, quedan 21 puntos en LaLiga, así que ojalá lo consigamos", sentenciaba el míster chileno.