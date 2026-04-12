Osasuna - Betis, en directo: resultado del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports en vivo online

ESTADIO Deportivo te cuenta, minuto a minuto, todo lo que suceda en El Sadar de Pamplona en lo que se ha convertido en un encuentro entre rivales directos por Europa más por demérito verdiblanco que por méritos rojillos

Al término del mismo, ED publicará un resumen de este duelo y realizará una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Alessio Licci, de Manuel Pellegrini y del resto de protagonistas.

Mi nombre es Aitor Torvisco y te pido que te quedes ya por aquí. Vamos a ir repasando los datos más destacados que ha dejado la previa antes de que comience un encuentro que ESTADIO Deportivo va a narrar, minuto a minuto.

Arrancamos ya el directo en el que te vamos a contar todo lo que suceda en el choque que CA Osasuna y Real Betis disputarán a partir de las 14:00 horas en El Sadar de Pamplona, correspondiente a la jornada 31 en LaLiga EA Sports

Cabe recordar que estamos en la Jornada Retro organizada por LaLiga, lo que está haciendo que los equipos luzcan equipaciones de épocas pasadas y que la retransmisión recupere grafismos ya obsoletos.

Actualmente noveno con 38 puntos, Osasuna tiene a tiro los puestos europeos, replicando una situación muy similar a la vivida la pasada campaña. La regularidad mostrada, especialmente ante su público, ha sido clave para mantenerse en la pelea, y el duelo ante el Betis puede marcar un punto de inflexión en sus aspiraciones continentales.

El técnico Alessio Lisci cuenta con tres bajas : los sancionados Enzo Boyomo , que debe cumplir un partido por acumulación de amonestaciones, y Asier Osambela , a quien le cayeron dos encuentros de castigo tras su expulsión de la semana pasada ante el Deportivo Alavés; así como con el lesionado de larga duración Iker Benito , que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla hace casi cuatro meses.

La convocatoria retro del Betis para visitar a Osasuna: la alegría es Lo Celso, Bakambu es la novedad y la sorpresa la pone con Pablo García

Sin sanciones que lamentar, Manuel Pellegrini confeccionó una convocatoria de 24 futbolistas en la que deberá hacer un descarte técnico al margen de los tres jugadores lesionados que se quedaron fuera: Isco Alarcón, Junior Firpo y Ángel Ortiz . A cambio, vuelven Giovani Lo Celso después de más de tres meses de lesión y Cédric Bakambu , tras los fastos en su país que le obligaron a perderse las dos últimas citas. La sorpresa es la continuidad de Pablo García .

Ha sido madrugador Lisci, que a eso de las 12:40 ya había anunciado que Osasuna recibirá al Betis con Sergio Herrera en la portería; defensa de cuatro con Valentín Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando y Javi Galán ; doble pivote para Jon Moncayola e Iker Muñoz , con Aimar Oroz como enganche y con Ante Budimir en punta, escoltado desde los extremos por Rubén García y Víctor Muñoz .

Por delante, como también se daba por hecho, sigue Sofyan Amrabat , sustituido al descanso en Braga , con Sergi Altimira a su lado; al tiempo que arriba estará el ' Cucho ' Hernández , que obtendrá la ayuda de la segunda línea de gala: Antony Matheus dos Santos y Ez Abde en los extremos con Pablo Fornals partiendo desde la mediapunta.

Como cabía esperar, Pellegrini apuesta por rotaciones masivas en su alineación inicial: Álvaro Valles recupera sus galones en LaLiga sobre Pau López y entran en el once los laterales Héctor Bellerín y Valentín Gómez , así como de Diego Llorente en el eje, manteniéndose Natan de Souza ante su ausencia obligada por tarjetas el jueves en la UEL .

El Betis viajó a Pamplona con 24 futbolistas convocados y uno de ellos debía ser el descarte por motivos técnicos , ya que la normativa sólo permite contar con 23 jugadores -los 11 titulares y 12 más en el banquillo de suplentes-. A priori, esta decisión suele asumirla el tercer portero, pero Pellegrini ha decidido finalmente que sea Bakambu el sacrificado .

Los verdiblancos han perdido todo el miedo que siempre han infundido las visitas a El Sadar , donde han ganado en cinco de los siete últimos duelos contra CA Osasuna en la última década.

El Betis ha puesto en juego su quinta plaza con una dinámica de seis encuentros ligueros consecutivos sin conocer el triunfo en los que sólo han sumado 4 puntos de 18; mientras Osasuna, en este mismo parcial, han cosechado dos victorias, dos empates y dos derrotas (8 de 18).

El delantero africano volvía a una convocatoria después de perderse los dos últimos choques de su equipo tras ser retenido por su selección para festejar la clasificación para el Mundial 2026; sin embargo, tendrá que ver el Osasuna - Betis desde la grada de El Sadar

Los futbolistas calientan sobre el terreno de juego de El Sadar y te recordamos los 22 elegidos por Alessio Lisci y Manuel Pellegrini para arrancar desde el inicio

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha analizado con todo detalle lo que le espera a su equipo en la visita de este domingo al CA Osasuna, con el duelo del jueves ante el SC Braga muy presente y en medio de una racha de dos meses sin ganar en LaLiga

Lisci se reitera con el polémico penalti señalado a Catena en Mendizorroza: "Seguimos teniendo la misma duda". El entrenador de Osasuna habló en la previa del partido ante el Betis en El Sadar, en el que volvió a hablar de la acción que le costó el empate en la última jornada de LaLiga. Además, el italiano habló del encuentro de los de Pellegrini frente al Braga

El partido se ha retrasado unos minutos porque también ha habido tributo a Víctor Muñoz por su debut como internacional absoluto con la selección española

Homenaje a jugadores históricos en los minutos previos al inicio del partido de esta Jornada Retro de LaLiga, mientras suena la megafonía con el himno de Osasuna para recibir a los jugadores de ambos equipos y al trío arbitral.

Los primeros minutos dejan un dominio de Osasuna, que mueve el balón en campo del Betis y busca el área con varios centros que hasta el momento son repelidos por los zagueros visitantes no sin sufrimiento. La más clara, un pase desde la izquierda que Budimir no acertó a rematar en boca de gol

El marroquí, que acababa de avisar con una salida fallida a la contra, asestó el primer golpe en otra transición veloz. Se adelanta el Betis

Abde arrancó con velocidad desde fuera hacia dentro, atacando un espacio en el que recogió un gran pase en profundidad de Bellerín y superó a tres defensores rojillos antes de perfilarse para disparar con su pierna derecha y batir a Sergio Herrera cruzando un preciso disparo . Gran tanto, que además llega en medio del sufrimiento del Betis ante la buena puesta en escena de Osasuna

Levanta las manos el '10' del Betis en señal de disculpa para la afición de Osasuna, donde jugó durante un curso cedido por el Barça justo antes de firmar por el club verdiblanco.

Valentín Gómez se interpone entre el balón y el gol repeliendo el disparo con su cuerpo, salvando así el tanto del empate

A ver si así se enchufa el '7', desaparecido hasta el momento en el ataque de un Betis al que le dura muy poco la posesión del balón a pesar de que está logrando contener a Osasuna algo más lejos del área de Álvaro Valles

El brasileño llevaba un rato haciendo gestos de clara contrariedad que hacían temer por su estado físico debido a su conocida pubalgia, pero da la sensación de que todo se debía a las botas. Se las ha cambiado y ya lleva un par nuevo.

La repetición demuestra que no hay contacto punible. De hecho, el extremo rojillo es el único que no protesta. El árbitro dice que no hay nada

Pitos en El Sadar tras una caída en el área de Víctor Muñoz, quien caracoleaba sorteando rivales hasta que Sergi Altimira le robó la pelota

La perdió el Betis en el córner y Osasuna intentó montar una contra que el centrocampista catalán frenó derribando a Budimir. Ve por ello la primera amonestación del partido

Marcó el golazo que vale el 0-1 que reina en el marcador, tuvo el segundo en un disparo que el portero sacó de la escuadra y ahora acaba de montar una contra con un plástico taconazo hacia Sergi Altimira que acabó en falta de Catena a Fornals

El central de Osasuna es amonestado por esa falta y acarrea un partido de sanción, ya que estaba apercibido. No jugará en el Athletic - Osasuna del martes 21

En un principio, el juego siguió; pero Catena se quedó tendido sobre el césped, Moncayola tiró el balón fuera y Sesma Espinosa señaló el punto de penalti de inmediato

El brasileño le estaba pidiendo al colegiado que fuese a verlo al monitor y éste le amonestó por ello. Se pierde el Girona - Betis del próximo 21 de abril .

Del paradón de Álvaro Valles a la amarilla que costará un partido de sanción a Antony, pasando por el penalti de Valentín Gómez sobre Catena que Budimir transformó en el 1-1

Abde adelantó a los visitantes en el 6' tras un gran pase en profundidad de Bellerín y Budimir empató desde el punto de penalti en el 40', tras un derribo de Valentín Gómez sobre Catena en el que un desdibujadísimo Antony fue amonestado por protestar.

El CA Osasuna y el Real Betis abren la sesión dominical de la jornada 31 en LaLiga EA Sports con un encuentro que arrancará a partir de las 14:00 horas en el estadio de El Sadar y que se ha convertido en un duelo entre rivales directos por los puestos clasificatorios que darán acceso para jugar competiciones continentales durante la próxima temporada.

Todo ello ha sucedido con más demérito de los verdiblancos, que han puesto en juego su quinta plaza con una dinámica de seis encuentros ligueros consecutivos sin conocer el triunfo en los que sólo han sumado 4 puntos de 18, que méritos de los rojillos, que en este mismo parcial han cosechado dos victorias, dos empates y dos derrotas (8 de 18).

Osasuna, un rival propicio para que el Betis rompa la mala racha

Además, los pupilos de Manuel Pellegrini llegan a Pamplona con la mente inevitablemente dividida con la cita del próximo jueves en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League, que le enfrentará al Sporting Clube de Braga en La Cartuja de Sevilla con el marcador igualado después del 1-1 registrado el pasado miércoles en el choque de ida en tierras portuguesas.

No obstante, la estadística apunta a que Osasuna es un rival propicio para que el Betis ponga fin a una secuencia de casi dos meses sin ganar en LaLiga. Su última alegría fue el 1-2 en Palma de Mallorca del pasado 19 de febrero; pero en la sobremesa de este domingo visita un estadio en el que suma seis victorias más un empate en sus siete últimas visitas.

Y no sólo eso, sino que además el Betis también le tiene tomada la medida a Osasuna en sus choques como local, lo que hace que entre todas las citas en Sevilla y Pamplona a lo largo de los 12 últimos años sólo ha perdido una vez en un total de 17 encuentros contra los navarros: 13 victorias, tres empates y la derrota por 3-2 en la 2022/2023.

Entre Lisci y Pellegrini cuentan con un total de seis bajas

El técnico Alessio Lisci cuenta con tres bajas: los sancionados Enzo Boyomo, que debe cumplir un partido por acumulación de amonestaciones, y Asier Osambela, a quien le cayeron dos encuentros de castigo tras su expulsión de la semana pasada ante el Deportivo Alavés; así como con el lesionado de larga duración Iker Benito. Por su parte, Manuel Pellegrini ha viajado con una lista de 24 efectivos en la que no están Isco Alarcón, Junior Firpo ni Ángel Ortiz, todos ellos ausentes por motivos físicos. A cambio, regresan el recuperado Giovani Lo Celso y el indultado Cédric Bakambu.