Osasuna - Betis: alineaciones probables para el partido de la jornada 31ª de LaLiga EA Sports

El 'Ingeniero' volverá a practicar rotaciones masivas, pensando también en la vuelta ante el Braga, mientras que el míster italiano reincidirá en una alineación prácticamente de gala

El Real Betis, que recupera muchas semanas después a Giovani Lo Celso y solamente tiene fuera ya por lesión a Isco Alarcón, Junior Firpo y Ángel Ortiz, buscará romper su racha de seis jornadas sin ganar para proteger su quinto puesto liguero de la presión de sus perseguidores, entre ellos un CA Osasuna sin Iker Benito (de larga duración) ni los sancionados Enzo Boyomo y Asier Osambela que se está mostrando más regular últimamente (sólo dos derrotas en once entregas, con una prometedor 19 de 33) y que se quedaría a cuatro puntos de imponerse este domingo en El Sadar.

El posible once navarro

Tiene a su disposición Alessio Lisci a su once de gala, por lo que lo más probable es que repita con Sergio Herrera en portería, más una línea defensiva de cuatro con (de derecha a izquierda) Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando y Javi Galán. En la 'sala de máquina', Iker Muñoz o Lucas Torró acompañando a Jon Moncayola, más Aimar Oroz como 'enganche' con una punta de lanza personificada de nuevo en el inspirado Ante Budimir. En los costados, el internacional de nuevo cuño Víctor Muñoz y Rubén García a pie cambiado.

El posible once heliopolitano

De nuevo surge la duda sobre si el 'Ingeniero' dará continuidad a su apuesta bajo palos por Pau López o devolverá la titularidad a Álvaro Valles en LaLiga, donde se esperan de nuevo rotaciones masivas, con la entrada en los laterales de Héctor Bellerín y Valentín Gómez, así como de Diego Llorente en el eje, manteniéndose Natan de Souza ante su ausencia obligada por tarjetas el jueves en la UEL.

Por delante, lo más normal es que siga Sofyan Amrabat, sustituido al descanso en Braga, seguramente con Sergi Altimira al lado, al tiempo que arriba estará el 'Cucho' Hernández. Por detrás, muchas dudas, con Aitor Ruibal optando a dar descanso a Antony Matheus dos Santos, Ez Abde o, incluso, Pablo Fornals para salir con doble punta.

Ficha técnica del CA Osasuna - Real Betis de LaLiga EA Sports

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Moncayola, Torró o Iker Muñoz; Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; y Budimir.

Real Betis: Álvaro Valles o Pau López; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Altimira; Aitor Ruibal o Antony, Fornals, Ez Abde; y 'Cucho' Hernández.

Árbitros: Sesma Espinosa (riojano), con el grancanario González Francés en el VAR.

Estadio: El Sadar

Hora y TV: 14:00 (DAZN LaLiga).