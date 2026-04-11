Alessio Lisci se reitera con el penalti de Catena en Mendizorroza: "Seguimos teniendo la misma duda"

El entrenador de Osasuna habló en la previa del partido ante el Betis en El Sadar, en el que volvió a hablar de la acción que le costó el empate en la última jornada de LaLiga. Además, el italiano habló del encuentro de los de Pellegrini frente al Braga

Osasuna vuelve a El Sadar para recibir al Real Betis, en un nuevo choque que abrirá la jornada de domingo en LaLiga EA Sports. Los de Alessio Lisci se enfrentarán al conjunto de Manuel Pellegrini, que viene de disputar el encuentro de ida de cuartos de final de Europa League contra el Braga.

Por otro lado, Alessio Lisci ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones de cara al encuentro de mañana a las 14:00 horas. El técnico italiano ha hablado del nivel del Real Betis, la plantilla para jugar en Europa y en LaLiga y el penalti de Catena en Mendizorroza.

Alessio Lisci, sobre el rival que espera mañana en El Sadar

En este sentido, Alessio Lisci ha afirmado que "tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a un gran rival, que nos hereda bien a Osasuna desde la vuelta a Primera División, sobre todo en casa, y no porque Osasuna tenga problemas, sino porque tiene siempre equipos muy fuertes, así que tenemos que hacer un partido de un nivel muy alto para poder llevarnos los tres puntos".

Sobre el conjunto de Manuel Pellegrini, Alessio Lisci ha explicado, sobre el hecho de que el Betis venga de jugar en Europa League, que "tiene una plantilla montada para jugar las dos competiciones. A partir de ahí, si le afecta o no, pues ya lo sabrán más ellos que nosotros. Nosotros tenemos que ir a jugar nuestro partido y ya está, no podemos estar pensando en cómo llegan ellos, cómo no; nosotros, a lo nuestro".

Alessio Lisci se cuestiona el penalti de Catena en Mendizorroza

Además, Alessio Lisci habló del penalti que le señalaron a Catena la pasada jornada frente al Alavés: "Seguimos teniendo la misma duda. No podemos hacer nada, ya ha pasado. Es una lástima porque no estamos teniendo suerte a lo largo del año. Hemos perdido muchos puntos por ciertas situaciones, pero lo tenemos que aceptar porque son humanos, se equivocan como nos equivocamos nosotros. Y tenemos que intentar ni dar la opción al error, que es lo que está en nuestras manos".

Alessio Lisci también fue preguntado por la ida de ir a por los puestos europeos: "El equipo está muy mentalizado, está haciendo todo lo que tiene que hacer. Es que parece que ir a Europa es fácil, pero yo creo que en los últimos años se ha jugado una previa, nunca has estado en la zona central, en la Europa de verdad. Jugadores buenos por aquí han pasado, entrenadores buenos por aquí han pasado, entonces no debe de ser tan fácil jugar Europa. Los partidos en Primera son todos muy difíciles, creo que estamos haciendo una vuelta de un nivel muy alto".

Alessio Lisci y el historial contra el Betis y su partido en Braga

Sobre el mismo patrón repetido frente al Betis, Alessio Lisci explicó que "cuando se da muchas veces algo, es por algo, no puede ser solo casualidad. Seguramente por la forma de jugar del Betis, que es un equipo que deja a muchos jugadores descolgados. Osasuna es de ir mucho, mucho, mucho. Yo tampoco he ido mucho más allá en los años, me he visto los partidos del año pasado, me he vuelto a ver el de la ida y hemos ido ajustando cosas sobre esos partidos, porque el año pasado creo que fue un partido muy interesante el del Sadar".

Por último, Alessio Lisci valoró el encuentro en Braga del los de Pellegrini, que también ha hablado en rueda de prensa: "Es verdad que ellos contra el Braga cambian, sobre todo la primera parte, que meten un medio centro más. No creo que aquí lo hagan, me extrañaría, pero bueno, evidentemente lo pueden hacer. También es un partido que nos ha dado alguna indicación, por supuesto. Habrá que saber bien, sobre todo, ir en la evolución del partido, más allá del plan de partido de principio".