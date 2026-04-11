Las rotaciones y la crisis de resultados del Betis, según Pellegrini: "La ventaja era muy relativa"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha analizado con todo detalle lo que le espera a su equipo en la visita de este domingo al CA Osasuna, con el duelo del jueves ante el SC Braga muy presente y en medio de una racha de dos meses sin ganar en LaLiga

El Real Betis ha puesto en serio riesgo su quinta plaza en LaLiga EA Sports, que tiene una alta probabilidad de acabar reportando un billete para la próxima edición de la Champions League, con una racha que le ha llevado a sumar sólo cuatro puntos de los últimos 18. La recta final es sumamente exigente, pero Manuel Pellegrini está convencido de que su equipo está capacitado para soportar la presión y superar el bache para abrochar de manera exitosa la 25/26.

El equipo verdiblanco visita este domingo al CA Osasuna forzado a reencontrarse con una victoria que no celebra desde el 1-2 ante el RCD Mallorca el pasado 15 de febrero, hace casi dos meses. Todo ello, sin perder de vista la necesidad de ganar el jueves en el partido de vuelta ante el Sporting Cluube de Braga, tras el 1-1 del pasado miércoles en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League.

Las rotaciones del Betis entre la visita a Osasuna en LaLiga y los duelos de Europa League contra el Braga

"Es mérito de todo el plantel poder seguir vigente en ambas competiciones, pero eso nos obliga a hacer una rotación en función de una serie de factores que no siempre se saben externamente. Además de la recurrencia de los partidos, minutos, rendimientos, dolencias o la parte práctica, son muchas las variantes con las que intentamos ocupar el plantel lo mejor posible para buscar rotar sin despotenciar mucho al equipo".

"Hay un plantel parejo y no hay que dejar ninguna competencia de lado", ha explicado Pellegrini, tras ser preguntado por la alternancia entre Antony y Abde en los últimos partidos durante una comparecencia en la que ha analizado la enfermería del Betis y ha pasado de puntillas por el controvertido 'caso Bakambu'.

El Betis suma seis jornadas de Liga sin ganar y sólo ha ganado uno de sus nueve últimos partidos oficiales

Pellegrini no cree que al equipo le pese esta mala racha en el plano mental, a la hora de afrontar este exigente final de curso. "Esa ventaja era bien relativa. Terminamos la primera vuelta sextos, a siete puntos del Espanyol y con el mismo puntaje que el Celta. Después, los espacios se han definido claramente. Cuando pudimos pasar en la Europa League sin jugar dieciseisavos nos pudimos dedicar a LaLiga y obtuvimos una importante cantidad de puntos que nos permiten hoy día estar en el quinto lugar".

"Después vino la segunda parte, tuvimos que entrar nuevamente en Europa y pasamos de octavos a cuartos. Sobre todo nos ha costado más en casa, pero creo que hemos tenido cuatro empates. Podríamos haber sacado mejores puntos, sí, pero eso nos permite mantener el quinto lugar, aunque solamente a un punto del Celta. Todos los equipos pasan baches, pero sin lugar a dudas es una cantidad de partidos importante sin ganar".

"Más que sentir que hemos desperdiciado una ventaja, reitero que fue muy relativa y muy corta, creo que es importante retomar el nivel de juego, tratar de sumar puntos de aquí hasta el final del campeonato y retomar los buenos resultados para seguir vigente en ambas competiciones".

"Sabemos que tenemos también la vía de la Europa League -para ir a Champions-, pero se pierde la final y ya no sirve. El año pasado llegamos a la final, la perdimos y no habría servido para ir a Europa de no ser porque lo conseguimos a través de LaLiga. Ojalá mejoremos nuestro nivel futbolístico y volvamos a sacar buenos resultados", ha señalado el entrenador del Betis.

Análisis de Osasuna, un rival que se le da bien al Betis

"Osasuna es un equipo que tiene un juego muy claro. Tratan de ser lo más directos posible, con las bandas muy usadas, entre el lateral y el banda, y con muchos centros al área. Tienen un gran goleador, como es Budimir. Tienen grandes mediocampistas para intentar hacer un buen juego en campo contrario para producir los espacios necesarios para terminar las jugadas con centro. Y, como todos los rivales de LaLiga, en su casa es doblemente difícil. Debemos hacer un muy buen partido para puntuar", ha explicado Pellegrini sobre un equipo al que tiene tomada la medida.