En El Sadar, como en casa: el Betis ha perdido el miedo a visitar a Osasuna

El conjunto verdiblanco suma una de las peores rachas en LaLiga EA Sports en toda la 'era Pellegrini' pero este domingo busca reaccionar en un estadio en el que se ha sentido como en casa durante la última década

El Real Betis, que este domingo llegará a Pamplona en medio de una racha de seis jornadas seguidas sin ganar en LaLiga EA Sports (sólo 4 puntos de los últimos 18), ha perdido todo el miedo que siempre han infundido las visitas a El Sadar, donde ha ganado en cinco de los siete últimos duelos contra CA Osasuna en la última década.

En este quinquenio, el conjunto rojillo sólo han podido puntuar dos veces en casa ante los verdiblancos, con una victoria y un empate. La estadística positiva se completa con los registros en el feudo heliopolitano, con siete victorias locales y una igualada en ocho citas. Un rival propicio para romper la mala racha, al menos a priori.

Sólo un tropiezo del Betis en Pamplona desde 2014

En la 14/15, ambos equipos se enfrentaron en un partido de Segunda división que acabó con una victoria para Osasuna por 3-2 en un choque que el Betis llegó a ir ganando por 0-2 con goles de Rubén Castro y Enzo Rennella en la primera parte; pero los locales remontaron en la segunda por medio de Nekounam, Miguel Flaño y Onwu.

Desde entonces, ambos equipos se han enfrentado siete veces más en la capital de Navarra y los tres puntos sólo se han quedado en el feudo rojillo en otro 3-2 registrado en la 22/23: en esta ocasión marcaron Ante Budimir (2) y Jon Moncayola por los locales y Juan Miranda y Guido Rodríguez por los visitantes.

En el resto de encuentros, el Betis siempre ha vuelto a Sevilla con puntos en su zurrón. El logro mínimo es un empate a cero en la temporada 19/20 y los otros seis duelos acabaron con triunfos. En la 16/17, por 1-2, después de que Joaquín Sánchez y Felipe Rodríguez superaron el gol de Roberto Torres. Luego, ya con Manuel Pellegrini, ha ganado en El Sadar en cuatro ocasiones: empezando por el 0-2 de la 20/21 (Borja Iglesias y Miranda) y 1-3 en la 21/22 (Kike García; Kike Hermoso, Juanmi y Willian José).

Las dos últimas victorias del Betis han llegado de manera consecutiva: por 0-2 en la 23/24, con tantos de Ayoze Pérez y Pablo Fornals; y por 1-2 en la pasada 24/25: abrió el marcador Vitor Roque, empató Lucas Torró y el exrojillo Chimy Ávila se convirtió en verdugo en la que fue su casa, que le recibió con pitos y máxima hostilidad.

El Real Betis busca la mejor racha de su historia en sus visitas ligueras a CA Osasuna

El Real Betis no ha sido capaz de ganar tres veces seguidas en el feudo de Osasuna a lo largo de toda su historia y podría lograrlo este domingo, si logra alargar su buena racha. De hecho, perdió en cuatro de sus cinco primeras visitas y llegó a encadenar cinco derrotas seguidas entre finales de los 80 y principios de la década de los 90 del siglo pasado.

Tanto es así, que el balance global en los 33 precedentes ligueros sigue siendo claramente favorable a CA Osasuna, que ha ganado 17 veces (52 por ciento) frente a las 13 victorias que atesora el Real Betis (39 por ciento) y a los tres empates registrados hasta la fecha (un 9% del total).