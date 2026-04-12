Puntos uno a uno del Real Betis en su visita de LaLiga al CA Osasuna: Por suerte, controló las dos áreas

Un gran gol de Abde, que fue el único que lo intentó de verdad, junto a las intervenciones de Valles y los bloqueos de Natan permiten a los heliopolitanos, al menos, no dejar de sumar

No gana el Real Betis en LaLiga desde el pasado 15 de febrero en Palma de Mallorca. Han pasado ya casi dos meses y el bagaje es parco: cinco puntos de 21 posibles. Hasta ahora, los tropiezos de sus rivales directos y lo lejos que algunos estaban todavía permitieron que mantuviera la quinta plaza, que tiene como premio aún la Champions League, pero el RC Celta, que prácticamente se debe despedir ya de la Europa League al caer 3-0 en Friburgo en la ida de cuartos, puede rebasarle si gana dentro de un rato al colista Real Oviedo. En Pamplona, los de Manuel Pellegrini fueron Ez Abde, Álvaro Valles, los centrales y poco más. De momento, no le da para ganar con eso, por mucho que controlara las dos áreas.

Así jugaron los heliopolitanos

ÁLVARO VALLES: 9

Concentrado y sin fisuras, erró más que de costumbre con los pies. Paradón a Budimir que, por el penalti posterior que no logró adivinar, perdió valor. Lo recuperó al poco de la reanudación al lucirse de forma calcada a mano cambiada en un latigazo lejanísimo de Víctor Muñoz. Buena mano también sobre la hora ante Raúl García de Haro, amén de salir muy bien de su área para evitar de cabeza una ocasión peligrosa.

BELLERÍN: 5

Sufrió con Víctor Muñoz, un diablillo que te busca insistentemente y al que dejó centrar en más ocasiones de las aconsejables. En ataque, muy entonado, como demuestra su gran asistencia a Ez Abde en el 0-1. Se marchó al descanso por tener amarilla.

DIEGO LLORENTE: 7

Tan fallón en los pases que tanto le gustan (rompiendo líneas por dentro) como clarividente a la hora de anticiparse y saltar a la presión.

NATAN: 7

Impuso su ley por alto y se cruzó casi siempre bien para bloquear varios disparos rivales. Sobre todo, al cuarto de hora de la reanudación para evitar el 2-1 de Aimar Oroz.

VALENTÍN GÓMEZ: 5

Le pillaron varias veces la espalda, si bien supo rehacerse casi siempre, por ejemplo para evitar a bocajarro el tanto de Moncayola. Cometió un penalti que, para ser justos, no pareció, pues encoge la pierna y no llega a impactar en Herrando.

AMRABAT: 6

Serenidad, activación cuando el partido lo pedía y un trabajo estajanovista para la recuperación. Agradeció la presencia cerca del pivote que más se acerca a su perfil, Altimira.

ALTIMIRA: 6

Pierna dura y lectura inteligente en lo táctico. Se asoció rápido y bien con los que tenía cerca, iniciando la transición que terminó en el primer tanto.

ANTONY: 4

Incómodo (le molestaron hasta las botas), impreciso e intermitente por las vigilancias rojillas (a veces, dobles) sobre él. La tarjeta por protestar el penalti era indiciaria de que no saldría tras el descanso.

FORNALS: 5

El primero en achicar, se echó de menos más temple al iniciar los ataques. A mucho menor nivel desde hace varias semanas, quizás por cansancio.

EZ ABDE: 8

Se almorzó a Rosier en la cabalgada del 0-1, donde resolvió perfectamente en el mano a mano con un Sergio Herrera que se le devolvió con una estirada hasta la misma escuadra para negarle el segundo. Fue casi el único que lo intentó en ataque.

'CUCHO' HERNÁNDEZ: 5

Le pegaron duro y apenas le dejaron peinar, darse la vuelta o ponerse de gol. A su favor que nunca deja de fajarse, pedirla e intentarlo, generando alguna segunda jugada prometedora.

AITOR RUIBAL: 5

Cargado con una tarjeta pronto, intentó bailar con la más fea y no lo logró siempre, aportando menos en ataque por esa razón.

RODRIGO RIQUELME: 4

Muy buenas intenciones, aunque demasiados errores en la ejecución por querer adornarse o rizar el rizo. Debe aportar muchísimo más por lo que costó y la temporada ya casi acaba.

DEOSSA: 4

Despistado en las entregas y alternado errores groseros con alguna buena carrera al espacio y la presión.

LO CELSO: 5

Feliz reaparición. A un ritmo todavía trotón, lógico por su larga inactividad, mejoró casi todas las jugadas en las que participó, aunque anduvo lento y previsible en los metros finales.

MANUEL PELLEGRINI: 5

Apostó por su once más o menos de gala y esta vez no se le puede achacar que tardara en hacer los cambios, empezando como siempre por quitar al descanso a los amonestados con más riesgo de reincidir. A su favor, que apostara por Deossa y Lo Celso pese a la baja forma de ambos para recuperar el balón, aunque luego no supieron qué hacer con él. Con lo que tiene, hace lo que puede.