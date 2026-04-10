La jornada europea hace peligrar la plaza extra de Champions: Betis, Celta, Real Sociedad y Getafe, atentos

Alemania ha recortado su diferencia con respecto a España gracias a un pleno de triunfos de sus tres equipos en liza. De este modo, el quinto clasificado, que en estos momentos es el conjunto verdiblanco, deberá seguir aguardando para saber si tiene el premio de jugar la máxima competición continental la próxima campaña

"Tenemos que ir a por esa quinta plaza que parece que puede ser de Champions. Se ha puesto todo a favor y sería una pena no llegar a alcanzarla". Así se expresaba el presidente del Real Betis, Ángel Haro, antes de que su equipo se plantase en Portugal para lograr un valioso empate a uno ante el Sporting de Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League. En el seno del club verdiblanco nadie quiere elegir. Hay dos ilusionantes frentes abiertos y se irá con todo en ambos: en busca de una nueva final europea, por un lado, y tras un billete para la máxima competición continental a través de LaLiga, por otro. Pero este último objetivo no depende exclusivamente de Pellegrini y los suyos. Hay más factores en juego.

España ya se llevó el pasado curso uno de los dos billetes extra que reparte la UEFA para acceder a la Champions, en virtud del rendimiento de cada país en los distintos torneos, siendo entonces el Villarreal, quinto clasificado, el equipo beneficiado. Y en la presente temporada tiene muchas papeletas para repetir dicho premio, si bien tras los resultados de esta semana hay que ser aún prudentes, pues todavía queda mucha tela por cortar.

La Premier League ya tiene asegurado su billete

Inglaterra encabeza el ranking con 25,569 puntos, por lo ya se ha asegurado uno de los dos pasaportes adicionales en juego. Pero Alemania ha aprovechado la jornada para acercarse a nuestro país, gracias principalmente a las victorias del Bayern Múnich y el Friburgo ante Real Madrid (1-2) y Celta de Vigo (3-0), respectivamente. Esos dos duelos directos pueden ser clave si se acaba confirmando en la vuelta el pase a semifinales de la Champions y la Europa League de los dos equipos germanos.

Además, el Mainz también venció en la Conference League al Estrasburgo (2-0), por lo que los tres equipos teutones en liza (ya se eliminaron cuatro) firmaron un pleno de triunfos, mientras que entre los españoles solo vencieron el Rayo Vallecano al AEK de Atenas (3-0) y el Atlético de Madrid al FC Barcelona (0-2), sumando también algunos puntos el empate del Real Betis en Braga (1-1).

La diferencia ha pasado a 0,853 puntos

Tras estos marcadores, Alemania ha reducido en 0,853 puntos la diferencia con respecto a España, que sigue siendo segunda 20,906 puntos, por los 20,285 de su gran rival. Muy atrás ya y sin opciones reales, aunque sí matemáticas, quedan Portugal (19,300 puntos) e Italia (18,714 puntos).

La próxima semana se disputarán los encuentros de vuelta de las citadas eliminatorias y en estos momentos hay muchas opciones de que cada país logre meter a tres equipos en semifinales, por lo que la pelea por ese billete extra para la Champions podría mantenerse hasta final de temporada, quedando en vilo en ese caso un buen puñado de equipos en LaLiga. Una remontada del Real Madrid en Múnich ante el Bayern, pues parece que el Celta lo tendrá más difícil contra el Friburgo, podría dejar prácticamente sentenciado el premio a favor de España.

Más equipos pendientes en LaLiga: Osasuna, Espanyol, Athletic o Girona

De momento, el Real Betis sería el equipo que se llevaría esa plaza que no solo está en su mano, aunque su racha de seis jornadas consecutivas sin vencer ha hecho que se acerquen tanto el Celta de Vigo, a solo un punto de distancia, como la Real Sociedad y el Getafe, ambos a tres. Pero no hay que olvidar, además, que si el quinto clasificado va a la Champions, las plazas europeas correrían un puesto hacia abajo, con lo que el octavo podría jugar de nuevo la Conference League, lo que hace que también estén pendientes de esta situación equipos como Osasuna, Espanyol, Athletic y Girona.