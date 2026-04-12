Osasuna - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en tv y online el partido de LaLiga EA Sports

Encuentro vital entre la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League que los verdiblancos deben tomarse muy en serio para no perder la quinta plaza

El CA Osasuna, que no ha renunciado ni mucho menos a sus opciones europeas, recibe en El Sadar (donde encadena ocho comparecencias sin perder, con cinco triunfos y tres empates) a un Real Betis que no ha ganado en sus seis últimas jornadas de LaLiga y está viendo peligrar su privilegiada quinta plaza, que ahora mismo daría derecho a jugar la Champions League, pero que ha vencido en 41 de sus 79 duelos oficiales con los navarros, incluyendo una racha reciente esperanzadora: cinco cruces sin perder (cuatro ganados y uno igualado) y solamente dos derrotas de diecisiete (el 3-2 de la 22/23 y el K.O. copero en penaltis de esa misma campaña) desde la 14/15.

CA Osasuna - Real Betis: los árbitros

La dirección del encuentro correrá a cargo del debutante Sesma Espinosa, adscrito al colegio riojano y de 31 años, auxiliado desde la sala VOR por el grancanario González Francés. Con el primero a los mandos, natural de Logroño, los heliopolitanos sólo han coincidido una vez, con resultado a la sazón inmejorable (Real Betis 4-0 Getafe CF), mientras que se cruzó ya tres veces en el camino rojillo, con derrota en Cornellà-El Prat, eliminatoria copera ganada ante el Ebro y triunfo liguero con el Rayo Vallecano (1-3).

CA Osasuna - Real Betis: fecha y hora del partido de la jornada 31ª de LaLiga

El choque, correspondiente a la jornada 31ª de LaLiga EA Sports, conocida como jornada retro por el acuerdo entre la mayoría de los clubes de Primera y Segunda división con LaLiga para recuperar equipaciones, logos y 'atrezzo' de retransmisiones clásicos, se disputará este domingo 12 de abril de 2026 a partir de las 14:00 horas. El pronóstico meteorológico entonces en la capital navarra es de cielos parcialmente nubosos a muy nubosos, con unos 6-7º de temperatura y en torno al 30% posibilidades de lluvia.

Osasuna No Iniciado - Betis

CA Osasuna - Real Betis: canal y dónde ver en TV en directo

El duelo entre rojillos y verdiblancos será retransmitido por DAZN LaLiga y podrá verse en directo tanto en la plataforma británica como en los diales dispuestos en Movistar TV (55) y Orange TV (113).

CA Osasuna - Real Betis: dónde seguir online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre CA Osasuna y Real Betis. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto en el siguiente enlace de www.estadiodeportivo.com. Asimismo, tras el final del duelo en el El Sadar, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los jugadores heliopolitanos y las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo navarro.