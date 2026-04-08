Isco ya vislumbra su regreso con el Betis: "Estoy viendo la luz, que falta me hacía"

El malagueño, que ha decidido viajar con el equipo a Braga ante la importancia del choque, aunque no podrá jugar, admite que aún siente molestias. No se atreve a dar plazo concreto para su reaparición, pero sí muestra su esperanza por estar muy pronto sobre el césped

El Real Betis buscará este miércoles ante el Sporting de Braga, en 'A Pedreira', dar el primer paso hacia las semifinales de la Europa League. Para dicho encuentro, Manuel Pellegrini cuenta con las bajas de los lesionados Junior y Ángel Ortiz, el no inscrito Lo Celso y un Bakambu que recibirá una multa por su tardanza en regresar tras lograr la clasificación para el Mundial con su selección. Junto a ellos, tampoco estará sobre el césped Isco Alarcón, aunque en su caso sí se encuentra en tierras portuguesas junta al resto de la expedición.

Como capitán, el malagueño ha querido estar junto a sus compañeros en una cita vital, después de seis jornadas consecutivas sin vencer en LaLiga, aportando así su granito de arena desde la amplia experiencia que alberga en este tipo de duelos, para el que a buen seguro dará buenos consejos al equipo, además de animarlo.

El momento clave de la temporada: "Más unidos que nunca"

"La verdad es que tenía muchas ganas de volver otra vez al ambiente del vestuario, de esta cerquita de mis compañeros. Mejorando, recuperando sensaciones y creo que estamos en un momento de la temporada en el que tenemos que estar más unidos que nunca. Llega el momento en el que nos jugamos las cosas más bonitas de la temporada y es el momento de estar juntos. Me apetecía mucho estar aquí con el equipo", aseguró el de Arroyo de la Miel en declaraciones a la televisión oficial del club.

El crack tampoco estará la semana que viene en la vuelta que tendrá lugar en La Cartuja, pero espera poder alcanzar una semifinales, ante Celta de Vigo o Friburgo, en las que podría convertirse en un refuerzo de lujo para el 'Ingeniero'. "Todos tenemos mucha ilusión y ganas de seguir haciendo historia. Es el momento importante de la temporada, yo siempre he confiado en este equipo. Lo tenemos en nuestras manos y ojalá seamos capaces de dar ese pasito adelante que necesitamos para pasar de eliminatoria", afirmó al respecto.

Prudentes con su regreso: "Algunas semanas"

En el plano personal, nadie si atreve a macar un plazo concreto para su reaparición después del calvario sufrido desde que se lesionó en el último partido de la temporada ante el Málaga. Una vez recuperado, reapareció ante el Girona en el mes de noviembre y días después llegó la falta jugada con Amrabat frente al utrecht que le produjo una lesión en el cartílago del tobillo derecho y le obligó a pasar por el quirófano al no dar el resultado esperado el tratamiento conservador.

La buena noticia es que el pasado lunes comenzó a trabajar de forma parcial con el grupo, algo que volvió hacer ayer martes en Braga. "Está con mucha ilusión, con mucha gana de volver a jugar, pero todavía le queda, yo creo que algunas semanas", aseguró al respecto el presidente, Ángel Haro, antes de poner rumbo al país vecino, calificando como "algo muy positivo" que el ex madridista "esté tan implicado como está".

"Con ganas de ayuda al equipo desde dentro"

Por su parte, el propio Isco tampoco se aventura a dar una fecha, pero deja caer que su regreso está cerca. "Bueno, estoy mejorando. La verdad es que está siendo un proceso muy difícil en el que aún sigo teniendo molestias pero ya estoy viendo un poquito la luz, que falta me hacía y con ganas de ayudar al equipo desde dentro. Pero como todavía no puede ser, pues aportar mi granito de arena en el vestuario y con mucha ilusión para el partido en Braga", sentenció