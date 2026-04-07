Isco vuelve a ser el protagonista en el Betis de una sesión previa a una cita histórica

El equipo de Manuel Pellegrini ya se encuentra en el lugar donde se celebrará el encuentro frente al Braga, un partido en el que estará Bellerín y una sesión que ha contado con la presencia de Isco

El Real Betis ya se encuentra en el estadio donde el próximo miércoles tendrá una cita histórica, ya que disputará los cuartos de final de la UEFA Europa League, un hecho que será la primera vez que se produzca en la historia de la entidad verdiblanca. Muchas son las emociones que surgen en estas fechas y mucha es la ilusión puesta en que se pueda hacer "un lío gordo" este año, consiguiendo el primer título europeo del Betis. Para eso, hay que seguir dando pasos, y el primero tiene que ser en el Estadio Municipal de Braga, donde se jugará la ida frente al equipo anfitrión.

El equipo llegó al mediodía a la ciudad donde se disputará el encuentro, previo aterrizaje en Oporto para poder llegar finalmente en autobús a esta ciudad lusa. En la mañana de este martes, el claro protagonista fue el presidente Ángel Haro, que habló con los medios de comunicación en el Aeropuerto de San Pablo. En ese lugar, dejó varios titulares, siendo uno de ellos el hablar de la situación de Cédric Bakambu, que seguramente se verá sometido a alguna sanción debido a esa celebración de la clasificación al Mundial que se ha excedido más de lo debido en el tiempo.

En la sesión celebrada sobre el césped, ninguna novedad. Bellerín ha vuelto hoy con el grupo y, como ha confirmado Pellegrini en sala de prensa a la pregunta de ESTADIO Deportivo, podrá estar con total normalidad en el partido frente al Sporting de Braga. Otro de los nombres propios ha sido el de Isco, que ha vuelto a estar en una sesión junto a sus compañeros, aunque no estará este miércoles sobre el tapete del estadio luso. Las bajas, en este caso, las conforman Ángel Ortiz, Lo Celso, Isco y Bakambu, que ha llegado esta mañana de miércoles a la ciudad de Sevilla.

Todo listo para este partido, un encuentro que, como se ha dicho antes, sentará un precedente histórico para la entidad. Todo esto se jugará en un espacio singular y moderno, como es un estadio que se encuentra en un enclave único. De hecho, como aspecto curioso, arriba de la montaña se podían ver aficionados viendo el entrenamiento, algo inusual de ver en un campo de fútbol. Cerca de dos mil béticos estarán el miércoles en el estadio, por lo que el equipo comandado por Manuel Pellegrini estará bien arropado por los suyos en una cita histórica para la entidad sevillana.