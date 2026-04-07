Carlos Vicens, el alumno aventajado de Guardiola, da la clave ante el Betis: "Ahí está el éxito de la eliminatoria"

El entrenador del Sporting de Braga, que fue ayudante del catalán en el Manchester City, asegura tener bien estudiado al conjunto verdiblanco y, aunque es consciente de su peligro, afronta los cuartos de final de la Europa League "con muchas ganas y motivación"

El Real Betis se medirá este miércoles al Sporting de Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League en tierras portugueses con toda la cautela del mundo. Inmersos en una racha de seis jornadas consecutivas son vencer en LaLiga, en el seno del club verdiblanco rehúyen el cartel de favorito que algunos pretenden colgarle, entre otros motivos porque el valor de mercado de su plantilla es casi 100 millones de euros superior al de su rival, según Transfermarkt.

Al respecto, el técnico del conjunto luso, el español Carlos Vicens, no quiso aclarar si el conjunto heliopolitano es uno de los grandes candidatos a hacerse con el título, recordando que también está en liza el Aston Villa de Unai Emery. Lo que sí dejó claro el catalán es que su equipo saldrá a por todas, apuntando que la clave puede estar en el acierto tanto ofensivo como defensivo de ambos conjuntos.

La clave: "Ser contundentes en ambas áreas"

"Es difícil de pronosticar. Los detalles influencian mucho los partidos y pueden pasar muchas cosas. Además, tenemos a un compatriota entrenando al Aston Villa que cuando él está en la competición es difícil aventurar a otros a ganarla. Pero más allá de la broma, vamos a hacer nuestro partido, a poner el foco en aquello que podemos controlar, que es nuestra predisposición para salir a competir, estar muy atentos a los detalles del partido y ser contundentes en ambas áreas, porque el nivel de acierto cuando llegas a esta fase de la competición es muy determinante. Va a pasar mucho por ahí el éxito de la eliminatoria, materializar las ocasiones que tengamos y defender bien cuando el Betis nos llegue. Estamos con muchas ganas y con mucha motivación", destacó ante las preguntas de Juan José Ponce y José Luis Penella, enviados especiales de ESTADIO Deportivo a Braga.

Alaba la trayectoria de Pellegrini

Además, el que fuese ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City las cuatro últimas campañas, que afronta su primer proyecto en solitario tras pasar también por la cantera de los 'citizens', elogió la figura de Manuel Pellegrini. "Es alguien que siempre nos ha demostrado las ideas de juego que le gusta implantar en sus equipos, desde que llegó hace ya muchos años a nuestro país para dirigir al Villarreal, y con una trayectoria intachable tanto en Sudamérica como después en España e Inglaterra. Lleva también en este proyecto deportivo del Betis casi seis años, siempre compitiendo para estar en Europa, con una idea de juego muy establecida, muy clara, y con el mérito de haberlo conseguido año tras año. Eso nos hace saber a quién nos enfrentamos", destacó.

Tratará de imponer su "personalidad"

Pero Carlos Vicens no se arruga. Con un estilo muy marcado, entre la posesión y la verticalidad, tiene al Sporting de Braga cuarto en la liga portuguesa, por detrás de los tres grandes, y quiere seguir siendo fiel a su filosofía en Europa, tras dejar en la cuneta en octavos al Ferencvaros. "Hemos analizado al Betis, que es un equipo que tiene desequilibrio por fuera, mucha velocidad, que sabes que si te domina mucho en tu campo vas a sufrir. Entonces tenemos que intentar que las cosas pasen lejos de nuestra portería y salir también a intentar imponer nuestro juego. Parte del éxito de la temporada ha sido que nosotros seamos capaces de imponer lo nuestro incluso contra rivales de alto nivel y de mucho peso, tener esa personalidad que va requerir esta eliminatoria tanto en el partido de ida como en la vuelta", sentenció.