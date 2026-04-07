Análisis del Braga, rival del Betis en los cuartos de final de la Europa League

José María Nolé, experto en fútbol portugués, atiende a ESTADIO Deportivo para confeccionar un análisis detallado de los puntos fuertes del Sporting de Braga

El Real Betis del chileno Manuel Pellegrini y el SC Braga del español Carlos Vicens se verán las caras este miércoles en el Municipal braguense en el primer asalto de los cuartos de final de la Europa League, un cruce del que el vencedor conseguirá el hito de alcanzar unas semifinales europeas.

En ESTADIO Deportivo hablamos con José María Nolé, experto en fútbol luso y autor del libro 'Extraño orden del fútbol portugués'. Quien hace un análisis del conjunto luso, uno de los "proyectos más sólidos del fútbol portugués".

"En los últimos años se ha consolidado como un habitual en competiciones europeas y como el cuarto gran polo del fútbol del país, gracias a su crecimiento sostenido y a su presencia constante en los primeros puestos de la liga. De hecho, no ha sido extraño verlo en la tercera plaza; si bien la recuperación de Sporting CP ha hecho que se haya alejado en las ligas más recientes del podio".

"El club, presidido por António Salvador, una de las figuras más dinamizadoras en el fútbol luso, ha construido una identidad competitiva que le ha permitido disputar numerosas finales nacionales y competir de tú a tú con equipos importantes de Europa". Tanto es así que, desde que Salvador es presidente, el Braga ha disputado 12 finales, ganando cinco de ellas.

El juego del SC Braga

Este curso, el Braga ha jugado más de 50 partidos con tan solo 10 derrotas y ha mostrado una gran regularidad tanto en liga como en Europa.

Para llegar a cuartos, el Braga tuvo que superar rondas previas antes de la fase de liga, en la cual se mostró muy sólido, terminando entre los mejores. En octavos protagonizó una remontada destacada ante el Ferencváros, dándole la vuelta a un 2-0 en contra con un 4-0 en casa.

"El equipo combina talento ofensivo, con jugadores como Ricardo Horta y Rodrigo Zalazar (que será duda en la ida), experiencia en el centro del campo con João Moutinho y diferentes perfiles en ataque como Fran Navarro y Pau Víctor. Todo ello bajo la dirección de Carlos Vicens, exasistente de Pep Guardiola, cuyo estilo combina posesión, control del juego y capacidad de adaptación".

"Además, el equipo cuenta con piezas individuales que elevan aún más su nivel competitivo. En la portería, Lukáš Horníček se está consolidando como uno de los mejores guardametas del campeonato portugués, destacando por su seguridad y sus intervenciones en momentos clave".

"En defensa, el central Gustaf Lagerbielke se ha convertido en el futbolista más sólido de la zaga, aportando contundencia, fiabilidad en el juego aéreo y liderazgo en la línea defensiva".

"Por su parte, en el centro del campo también sobresale Gorby Baptiste, un mediocampista muy destacado por su despliegue físico, capacidad de recuperación y presencia en el juego, siendo una pieza importante para equilibrar al equipo".

En resumen, el SC Braga se presenta ante el Betis como "un rival maduro, equilibrado y versátil, capaz de competir en distintos contextos, lo que convierte la eliminatoria ante el Betis en un desafío de máximo nivel", concluye Nolé.