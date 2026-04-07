Sorpresa en el Betis: Isco se sube al avión para sumar a su manera en Braga

Aunque sigue siendo baja, el malagueño ha decidido acompañar al equipo en el viaje a Portugal, consciente de la importancia del choque en la Europa League. Podrá apoyar a sus compañeros y aportar su experiencia de otra forma, aconsejando al vestuario ante una cita clave

El Real Betis necesita espantar las dudas ofrecidas en los últimos encuentros en LaLiga, donde suma seis jornadas consecutivas sin vencer, para dar un golpe sobre la mesa en su sueño de alcanzar la segunda final continental de su historia. Mañana miércoles, a las 18:45 horas, Pellegrini y los suyos afrontarán la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga con el objetivo de traerse un mejor resultado que en la anterior ronda frente al Panathinaikos, aunque entonces se consiguió darle la vuelta a la eliminatoria de forma brillante en La Cartuja.

Clave en la última visita a Portugal

Todos en el seno del club verdiblanco son conscientes de la importancia de un choque que puede suponer un punto de inflexión. Por ello, como medida extraordinaria, Isco Alarcón ha decidido formar parte de la expedición que partirá esta mañana desde el aeropuerto de San Pablo rumbo a la ciudad portuguesa. Aunque no podrá aportar sobre el césped, al seguir siendo baja, su experiencia puede ser un factor que sume en un duelo histórico, pues se trata de la primera vez que el cuadro de las trece barras compite en esta ronda de la segunda competición europea.

En la última visita al país vecino, el malagueño fue uno de los protagonistas en la goleada por 0-4 sobre el Vitória de Guimaraes en le Conference League, en la que hizo uno de los tantos de su equipo. Ahora, en cambio, buscara aportar a través de sus consejos en el vestuario, arropando a su compañeros y demostrando su implicación como auténtico referente de una plantilla que le echa mucho de menos sobre la hierba.

Los plazos para el regreso de Isco

Al respecto, la buena noticia es que este pasado lunes se sumó al trabajo con el grupo de forma parcial, aunque está descartado también para el duelo del próximo domingo ante Osasuna y tendrá muy difícil llegar también a la vuelta de la semana que viene ante el Sporting de Braga. Aunque su regreso se acerca, en el club verdiblanco prefieren ser precavidos. "Quiero ser siempre prudente con este tipo de situaciones. Siempre lanzo el mismo mensaje: hay que confiar en los plazos de los servicios médicos y lo que puedo confirmar es que Isco está dentro de los plazos. Ojalá verlo pronto en el terreno de juego", señaló el director deportivo, Manu Fajardo, en la previa del último choque ante el Espanyol.

Su primer viaje con el equipo esta temporada

Será, en cualquier caso, el primer desplazamiento de Isco junto al resto del equipo en lo que va de campaña. Desde que cayese lesionado en el último partido de la pretemporada ante el Málaga solo ha disputado dos encuentros y ambos fueron en La Cartuja a finales de noviembre. Reapareció ante el Girona en la última media hora, asistiendo desde el córner en el gol del definitivo empate a uno, y días después llegó ante la desafortunada acción con Amrabat ante el Utrecht que le produjo una lesión en el cartílago del tobillo derecho y le obligó a pasar por el quirófano tras no dar el resultado esperado el tratamiento conservador.