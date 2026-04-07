Las apuestas dan a los de Pellegrini como grandes favoritos ante el Braga y ven una final Betis - Aston Villa

El cruce entre Pellegrini y Emery en el Besiktas Park cuenta con un 21,85% de opciones de suceder, aunque cuatro de las diez posibles resoluciones del torneo tienen a los heliopolitanos como protagonistas

Arrancan este miércoles (un día antes de lo habitual para evitar la coincidencia en pocos kilómetros con el Oporto-Nottingham Forest) los cuartos de final de la Europa League, que se rematarán el jueves con el citado duelo anglo-luso, más el Fribugo-RC Celta de Vigo y el Bolonia-Aston Villa. Y el Real Betis, que rinde visita al Sporting de Braga, tiene altas probabilidades de pelear por estrenarse como campeón continental, según el estudio realizado por BetFair. Así, los de Manuel Pellegrini son los más cualificados para ganar el título por su lado de cuadro y están presentes en cuatro de las diez finales más probables de entre las 16 combinaciones posibles, incluyendo la que más opciones acapara.

El Betis - Aston Villa es la final más probable del torneo, con una probabilidad de suceder del 21,85%

Usando como referencia las cuotas del torneo, qué probabilidades tienen los distintos equipos supervivientes de pasar a semifinales, jugar la final o levantar el trofeo, el susodicho informe concluye que el Real Betis es uno de los favoritos no sólo a ganar la competición (probabilidad del 13,82%), sino de alcanzar la final (17,77%). Así, entre las 16 combinaciones posibles, se cuela también en la cuarta final más probable (ante el Oporto, con un 8,65%). Sólo le superan el Celta-Villa (15,64%) y el Friburgo-Villa (9,54%). De todas esas opciones, el Betis aglutina el 39,75% de las finales posibles, sólo por detrás de los de Emery (54,96%) y por delante del Celta (28,45%).

Estos datos invitan a una doble lectura: el Betis tiene altas opciones de jugar la final. De hecho, es el segundo favorito a estar en el Besiktas Park de Estambul de los ocho supervivientes (17,77% de opciones), pero en la mitad de las finales en las que podría estar no sería el favorito. Ante Aston Villa y Oporto partiría en desventaja. Frente a Bolonia y Nottingham Forest sí sería el candidato a alzar la copa el próximo miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas.

Un 63,29% de opciones de tumbar al SC Braga

En esa ola optimista que rodea al Real Betis para esta Europa League hay que añadir que los verdiblancos son muy favoritos a pasar de ronda ante el Braga, con un 63,29% de probabilidades de superar a los lusos. Los de Heliópolis lideran la eliminatoria más decantada, a priori, sólo con el Aston Villa, que tiene el 78,48% de pasar frente al Bolonia, acaparando más respaldo en su duelo de cuartos. Para elaborar estos cálculos, la mencionada empresa ha estimado las probabilidades combinando las cuotas de cada eliminatoria, las de cada equipo de alcanzar la final y de ganar el título, todo ello ajustado al cuadro ya definido del torneo. Primero, se han calculado las probabilidades derivadas de esas cuotas para, después, usarlas como base para vislumbrar los números definitivos, considerando igualmente la fuerza relativa de cada equipo en los mercados analizados.

Por el lado más fácil del cuadro y, por ende, con menos posibilidades de ser campeón

El mismo estudio defiende que, como opina mucha gente, el lado izquierdo, por el que transita el Real Betis, es el más fácil del cuadro y, por tanto, el que menos opciones tiene de albergar al campeón, con un 13,82% de posibilidades de que sean los verdiblancos (terceros máximos favoritos en global), sumando un 32,25% con los porcentajes atribuidos al RC Celta, el Friburgo y el Braga. Por el derecho, el Aston Villa (32,65%), el Oporto (17,96%), el Forest (8,16%) y el Bolonia (8,98%) acaparan el 67,75% de la tarta de teóricos aspirantes más cualificados, según la citada casa de apuestas.