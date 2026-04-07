Pellegrini confirma la lesión de Junior y no elige entre ser quinto o la UEL: "La prioridad es el partido siguiente"

El chileno remarca el "mérito" del plantel por "seguir vigente en las dos competiciones" pese a las "muchas lesiones" y pide no pensar en que habrá un partido de vuelta: "Jugamos aquí y hay que sacarlo adelante de la mejor manera"

El máximo responsable técnico del Real Betis ha comparecido este martes en la sala de prensa del Municipal de Braga para analizar el encuentro de este miércoles 8 de abril a las 18:45 horas, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Acompañado de Marc Roca, una de las más que posibles novedades en el once verdiblanco, Manuel Pellegrini compareció unos minutos más tarde de lo anunciado por un retraso del traductor asignado a los representantes heliopolitanos, lo que no impidió que sus valoraciones llegaran con margen previo al entrenamiento en el feudo luso.

"Todos tenemos mucha ilusión de seguir avanzando en la UEL. No ha sido fácil llegar hasta los cuartos, pero se ha logrado con mucho mérito. Seguimos vigentes en las dos competiciones en una temporada que se ha podido administrar con mucho cuidado, pese a los muchos lesionados, y tenemos la exigencia, la auto exigencia, de darlo todo para avanzar en el torneo", apuntaba el 'Ingeniero', que avisa a navegantes: "Como todos los partidos, mucho más ahora, lo veo difícil. Es un rival con mucho mérito también por llegar a cuartos. Si podemos dejar la portería a cero, tendremos al menos un empate, pero salimos siempre a ganar. Queremos tener la personalidad de jugar los primeros 90 minutos de un partido de 180 que ojalá podamos definir en casa".

El encuentro que espera

"Espero un partido y parejo. Ellos prefieren posesiones largas, le dan más importancia a la creación que a la destrucción. Queremos seguir con nuestro futbol, buscar recuperaciones en sectores que nos convienen. Sin fijarnos en que hay un segundo partido; jugamos aquí y hay que sacar este partido adelante de la mejor manera posible".

Habrá 2000 béticos

"A mí, personalmente, no me extraña. Ya hace mucho tiempo, desde que estoy aquí, he comprobado que, cuando jugamos fuera, siempre tenemos una muchedumbre apoyándonos, tanto de local como de visita. Me alegro de que mañana hayan tenido la posibilidad de venir a apoyarnos, porque su respaldo para nosotros es fundamental".

Bakambu

"Es un tema complicado. Hay detrás todo un país metido. El presidente, el club, saben lo que tienen que hacer. No es un tema fácil para el jugador. Ojalá se solucione de la mejor manera, porque no fue sólo él, sino todos los internacionales de la República Democrática del Congo".

Isco

"Va avanzando y es muy importante. Nos da una plusvalía interesante. Ojalá le dé tiempo a incorporarse pronto para ayudarnos".

Prioridad de algún torneo sobre el otro

"Por lo que hemos hecho, la respuesta se va dando sola. El gran mérito de este plantel es estar vigente en las dos competiciones. Nos fuimos en cuartos de la Copa del Rey ante un finalista como el Atlético de Madrid. Seguimos quintos en LaLiga y podemos seguir luchando por cosas importantes. Vemos en otros clubes que dedicarse mucho a los jueves perjudica el fin de semana y, al revés, también. Estamos quintos para seguir jugando en Europa la próxima temporada y en cuartos de la UEL. Saltarnos los dieciseisavos de la Europa League nos trajo más regularidad en LaLiga, pero luego hubo que centrarse en unos octavos difíciles ante el Panathinaikos y lo pagamos un poco en el torneo nacional".

"Una es más arriesgada, porque, aunque te da la posibilidad de ganar un título, si llegas a la final y la pierdes no vale de nada lo conseguido anteriormente ni nos clasificamos para Europa. Tras 30 jornadas, queremos mantener ese reto. Veremos el mejor once en cada ocasión. Prioridad siempre es el partido siguiente de acuerdo a una serie de factores que ve el cuerpo técnico, no una competición sobre otra".

Rotaciones

"Los resultados de los últimos partidos no sólo pueden basarse en que no hayamos convertido las ocasiones. Son seis partidos sin ganar. Los octavos de final de la UEL fueron difíciles y se quedaron puntos por el camino, pero hay un colchón que nos mantiene quintos en LaLiga. Hay un plantel comprometido; hay veces que juegan más seguido, otras menos. Con el compromiso de todos, hay retos aún por superar. En todas las temporada hubo baches de resultados puntuales que supimos superar y ésta no es diferente".

Antony

"Más que hablar de un jugador en particular, prefiero dar mi opinión en general. Si hemos podido seguir vigentes estos años es porque hemos sabido usar a todos los jugadores. Partido a partido, hay que analizar cuál es el mejor once. No me centro en ningún nombre. Hay momentos mejores y peores, pero con lesionados hemos sabido dar la cara. Antony tiene una pubalgia que le está faectando, pero le debemos mucho también".

Deossa

"Es una pregunta que acabo de contestar. Si hablamos de la parte personal de cada jugador, estaríamos aquí una hora y media. Entre todos hemos colaborado para estar quintos en LaLiga y en cuartos de la UEL. Nelson nos ha aportado y nos va a seguir aportando".

Cucho

"Lo del Cucho, lo mismo que con Deossa y Antony. Los jugadores pasan por mejores y peores momentos. Viene de una lesión larga, pero su aporte fue y volverá a ser importante".

Bellerín

"Héctor no se entrenó por precaución ayer, pero, si está en la lista, es porque está en condiciones de jugar".

Críticas por la mala racha

"En el debate actual me meto poco. El fútbol a veces es pasional y no racional. Si el equipo, aunque avanzó en la UEL, no ha podido conseguir en LaLiga los resultados deseados, hay que mirarlo globalmente. El resumen debe ser general. Sobre los lesiones, hay un plantel que nos debe mantener vigentes, aunque mayor mérito tiene el resto teniendo en cuenta lo importante de los jugadores y lo largo de sus lesiones"

Junior

"Alcanzó a entrenarse con nosotros dos sesiones tras volver de República Dominicana. Sintió molestias musculares en la segunda sesión y, aunque no le puedo decir el tiempo de baja, no está en condiciones de jugar".