Pellegrini confirma que "Isco estará entre los citados" para una final "sin favorito", pero con "más responsabilidad" verdiblanca

El chileno afronta "con ilusión" la vuelta de cuartos, asume sin problemas "la euforia lógica de la afición" y aclara que "el primer partido es distinto al segundo" siempre en estas eliminatorias

"Lo afrontamos con mucha ilusión. El ambiente va a demostrar que es un partido especial, porque es la primera vez que podemos estar en una semifinal de la Europa League. Ya lo hicimos en cuartos y ojalá podamos repetir el pase en casa con nuestro público", comenzaba diciendo este miércoles Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al encuentro con el Sporting de Braga, cuando confirmó que Isco Alarcón "ha ido dando pasos y avanzando en su recuperación", por lo que, aunque "no hay que apurarlo más de la cuenta" y ya "estuvo en Braga, aunque fuera" de la lista, "esta semana trabajó todos los días y mañana estará entre los 23 convocados".

Añadía el chileno que, "si viene citado es porque está en condiciones", aunque habrá que ver "para cuánto está", según se presente el partido, dejando entrever que, como es lógico por otra parte, empezará en el banquillo en el mejor de los casos: "Seguramente no estará para mucho todavía; ya comprobaremos si tenemos la necesidad de utilizarlo. Siempre es muy importante tener a un jugador de su calidad. Éramos 22 y no tuvimos que dejar a nadie fuera con mejor forma física. Las variables que vamos a ir viendo dependen del partido, pero tampoco queremos exigirle más de la cuenta por el momento".

¿Descontento de la grada?

"El aficionado está absolutamente contento. Si no, no habría más de 63.000 personas. No creo que haya ningún bético descontento. Estamos quintos en LaLiga, que hay quien no está ya en dos competiciones. De momento, centrados en pasar, haciendo un muy buen partido, a la ronda siguiente. No creo que haya ningún bético descontento ni desilusionado".

Altimira y los rumores sobre el interés del Sporting CP

"Son todo especulaciones y rumores que salen en prensa que no viene a cuento analizar ahora. Hay precios de venta, de compra... No es un tema, el del futuro de Sergi o de otro jugador del plantel, que no lo tenemos en mente. Estamos centrados en ganar al Braga y en la siguiente jornada de LaLiga".

El Braga que espera en La Cartuja

"Espero un Sporting de Braga como allí, con mucha posesión de balón, que gusta de preparar bien las jugadas hasta campo contrario, técnicamente muy dotado, con una formación que defiende de determinada manera... Habrá que hacer un buen partido para superarlo. Favoritos no hay a estas alturas, pero tenemos más responsabilidad tras el empate de la ida. Conseguimos el objetivo, que era no perder allá, y ahora debemos asegurarlo en casa".

"El primer partido es distinto al segundo. No sabes nunca si te conviene el empate, ir a por el segundo con el riesgo de encajar o no... Hicimos un partido inteligente para traer un buen resultado y debemos solventarlo en casa ante un equipo que, si está en cuartos, lo está con todos los méritos".

Euforia desatada y asumida en el vestuario

"Es lógica, porque tienes la posibilidad de definir en casa el pase a 'semis' de UEL. Podemos meter a 65.000 personas sin problemas gracias a la masiva afición que tenemos. Debemos tratar de que no sea un exceso de motivación; lo manejamos internamente para que no haya tarjetas, penaltis o expulsiones. Queremos devolver esa euforia sobre el campo a los aficionados".

Antony y su estado de forma

"Está bien. Viene jugando con pubalgia, como todos sabemos, pero lo va superando cada vez mejor. No viene de su mejor partido, como les pasa con todos, pero estoy seguro de que vamos a ver a un gran Antony".

Racha de siete jornadas sin vencer en LaLiga

"Es falso; no es mi peor racha en el Betis. En la primera temporada tuve una peor. Todos los años, cada vez que estamos simultaneando con Europa, tenemos una parecida, un punto arriba o abajo. Llevamos siete jornadas sin ganar en LaLiga, pero perdimos sólo uno de seis partidos. Estamos centrados en pasar a semifinales de la Europa League y volveremos a LaLiga con ganas de ganar, pero estamos quintos y seguimos vivos en dos competiciones, lo que algunos no pueden decir".

La afición, un baluarte necesario, apoyará pese a la racha en LaLiga

"Podríamos venir de seis victorias seguidas y aún necesitaríamos a la afición, que es la que nos ha traído en volandas hasta aquí. En las seis temporadas que llevo aquí, sólo en dos acabamos quintos. LaLiga este curso está pareja; ahora, tenemos que ganar mañana en casa para clasificarnos y ya veremos cómo abrochamos la temporada".