Isco Alarcón sigue acumulando sesiones y acaricia la esperada noticia de su regreso a la lista

El costasoleño suma una nueva sesión con el grupo a la espera del consenso entre técnicos y médicos, aparte de sus propias sensaciones, para consumar el retorno a los planes de Manuel Pellegrini, que no espera más

Las de Junior Firpo y Ángel Ortiz siguen siendo las únicas bajas del Real Betis con vistas a la vuelta de los cuartos de la UEFA Europa League ante el Sporting de Braga y, por ahora, el regreso de LaLiga, que se producirá, una vez saldado el 'impasse' del fin de semana por la final de la Copa del Rey, el próximo martes 21 de abril a partir de las 21:30 horas en Montilivi contra el Girona FC. Y es que Isco Alarcón suma una nueva sesión con el grupo a las órdenes de Manuel Pellegrini, que, eso sí, no podrá contar frente a los lusos con Natan de Souza y, en tierras catalanas, con Antony Matheus dos Santos, ambos por acumulación de amonestaciones.

Seguramente tras la cita en Cataluña, comenzarán a probarse para el regreso definitivo ya, salvo sorpresa anterior, tanto el lateral zurdo hispano-dominicano (con una nueva dolencia muscular tras regresar de los partidos con su selección en el último parón) y el diestro extremeño (con una subluxación de clavícula sufrida en San Mamés). La sorpresa, con permiso de los citados, será cuando se consume el del '22', que no juega un partido oficial desde el fatídico choque de tibias con Sofyan Amrabat en noviembre pasado contra el Utrecht.

Casi cinco meses y una artroscopia del tobillo derecho después, las sensaciones de Isco Alarcón vuelven a ser positivas. Falta el consenso entre el cuerpo técnico y los servicios médicos, siempre con el visto bueno del propio mediapunta, el que mejor sabe cómo se encuentra. Podría ser contra el Braga, cuando retorna a la lista oficialmente, aunque podría tener más minutos con vistas a Girona. La 'fumata verdiblanca', que podía saltar en cualquier momento para alegría de todo el beticismo, ya se ha producido.

Sigue Emmanuel y se suma Ian Forns, pero ninguno podrá ir citado ante el Braga

Repitió en la sesión matinal celebrada este miércoles en Los Bermejales un Emmanuel N'Goran que está siendo una de las gratas noticias de la temporada en clave canterana. Tras su aterrizaje el curso pasado y una rápida adaptación, el central marfileño, que renovaba recientemente hasta 2030, se hizo pronto fijo en el juvenil A, primero con Dani Fragoso (que ha tirado de él para el Betis Deportivo) y, luego, con Javi Barrero.

Son ya seis goles en 32 partidos oficiales para este prometedor zaguero de 19 años, al que se unió en el trabajo Ian Forns, lateral zurdo del filial que últimamente está actuando a pie cambiado. Ninguno de ellos podrá estar en la lista B ante el Sporting de Braga por su reciente desembarco en Heliópolis.