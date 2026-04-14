Isco da un nuevo paso hacia una reaparición muy cercana

El malagueño volvió a ejercitarse este martes con buenas sensaciones junto al resto de sus compañeros, en una sesión en la que estaba previsto que elevase la dificultad para probarse de cara a un regreso que no debe tardar en producirse. Incluso, podría estar en la lista frente al Sporting de Braga

El Real Betis ha continuado preparado este martes el trascendental choque del próximo jueves ante el Sporting de Braga en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Una cita en la que no está descartada del todo la presencia de Isco Alarcón, aunque más en el banquillo, como apoyo moral para sus compañeros, que sobre el césped. De hecho, Manuel Pellegrini fue categórico al respecto el pasado jueves, al asegurar que el madrileño no será de la partida ante el cuadro portugués.

Pese a ello, la realidad es que el crack verdiblanco sigue sumando nuevas sesiones de trabajo con el grupo y su regreso está muy cerca. No se quieren correr riesgos y nadie se atreve a dar plazos. Pero en el entrenamiento de hoy, que arrancó con una larga charla del 'Ingeniero' al plantel, estaba programado que el '22' bético diese un paso más después de una semana superando pruebas cada vez más exigentes que hacen a todos ser optimistas sobre su inminente reaparición.

Ejercicios más complejos para evaluar su estado

Así, el de Arroyo de la Miel ha participado con buenas sensaciones en una nueva jornada de trabajo en la que estaba previsto que afrontase ejercicios más complejos, así como un partidillo. Todo ello, para calibrar su estado real y conocer si está ya en condiciones de volver a competir, algo que no hace desde el pasado mes de noviembre, cuando se produjo el desafortunado choque con Amrabat ante el Twente que originó su lesión en el cartílago del tobillo derecho, por la cual tuvo que pasar por el quirófano.

"Hay una petición global de no hablar del tema de Isco, no queremos presionarle. Somos optimistas, espero que esté en breve sobre el terreno de juego. No sabemos cuándo, si para Girona, Real Madrid o para una hipotética semifinal, pero espero que nos dé ese empuje final y consigamos que el barco resurja", aseguró este pasado lunes el CEO del club bético, Ramón Alarcón, en la Cadena Ser, sin querer dar excesivas pistas.

Primeros minutos ante el Girona o el Real Madrid

No se atrevió el ejecutivo verdiblanco a valorar el posible regreso del centrocampista ante el Sporting de Braga, al menos en la lista de convocados. En caso de que no sea así, el plan es que pueda gozar ya de algunos minutos el martes 21, día de su 34 cumpleaños, ante el Girona, precisamente el único rival al que se ha medido en LaLiga esta temporada. O como muy tarde, el viernes 24 frente al Real Madrid en La Cartuja.

Dos ausencias por lesión en una sesión con Jean Emmanuel

Por otro lado, el entrenamiento de este martes contó con la novedad del joven central juvenil Jean Emmanuel, confirmándose que las únicas bajas seguras para el jueves con las de los lesionados Álex Ortiz y Junior Firpo, además de Lo Celso, que reapareció frente a Osasuna pero no está inscrito en la Europa League. El lateral derecho se recupera de la subluxación en el hombro derecho que sufrió frente al Athletic antes del parón, mientras que el lateral zurdo necesitará varias semanas para volver a estar disponible después de volver con una dolencia en el muslo izquierdo de su periplo con la selección dominicana.