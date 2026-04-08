Antony sueña con "un partido histórico" el próximo jueves: "Va a ser increíble"

El paulista, que disputó la segunda mitad de manera íntegra tras arrancar en el banquillo, tuvo sobre la bocina una gran ocasión para hacer el 1-2

"Teníamos que estar un poco más atentos, entrar en el partido un poco más concentrados. El Sporting de Braga tiene mucha calidad con el balón, por lo que debimos también tener un poco de paciencia a la hora de presionar, saber apretar en el momento adecuado. Creo que en la segunda parte mejoramos en eso. El míster habló mucho con nosotros. Claro que queríamos salir con un resultado positivo, pero tampoco es un mal resultado irnos de aquí con un 1-1, porque ellos son un equipo que tienen mucha clase. Ahora, tenemos un partido decisivo en casa con nuestra gente; va a ser un gran partido", aseveraba Antony Matheus dos Santos tras el choque a los medios lusos, que le temían.

Cuestionado por las indicaciones de Manuel Pellegrini en el intermedio, el extremo zanjó: "En el descanso escuché poco, porque estaba calentando, pero lo poco que escuché allí es sobre que había que mantener la paciencia, ¿no?, porque es un partido de 180 minutos, así que tenemos que ser cautos. Como he dicho, el equipo del Braga sabe jugar muy bien con el balón, así que necesitábamos tranquilizarnos un poco a la hora de la presión, lo que en la segunda parte corregimos. Aunque ellos tuvieron el balón durante un rato, no nos apretaron tanto, así que eso es importante. Este empate también fue bueno aquí, pues estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido en casa".

La Cartuja, decisiva

"Mira, creo que tendremos una ventaja gracias a nuestra afición, porque nuestra gente es increíble y, cuando jugamos en casa, siempre nos apoya. Lo hemos visto fuera de casa, con 2.500 personas aquí, pero en Sevilla, en casa, habrá más de 60.000. Va a ser un partido increíble, un partido histórico; vamos a luchar para conseguir la clasificación".

Una oportunidad de engordar sus grandes números

En pleno alargue, la última oportunidad del partido fue para Antony Matheus dos Santos, que dibujó su regate preferido hacia fuera en diagonal para mandar un zurdazo muy cerca del palo largo de Hornicek. Habría sido el 1-2, quizás un premio excesivo para el Real Betis, pero justo para recompensar el esfuerzo del de Osasco, que lleva desde finales de diciembre de 2025 lidiando con una pubalgia. Un tanto que le habría servido para engordar sus excelentes cifras de la temporada: doce goles y nueve asistencias en 38 partidos. En Europa League, su nivel está siendo estratosférico: cinco dianas y tres pases decisivos en nueve citas.