Marc Roca y Pau López confían en La Cartuja: "Ojalá podamos darles una alegría"
Los catalanes coinciden en resaltar la capacidad de reacción de los verdiblancos tras un gol tempranero y agradecen a la afición el apoyo y lo que se viene el jueves que viene
"Bueno o no, ya lo veremos al final del partido de vuelta. Sabemos que los cuartos de final de la Europa League nunca van a ser fáciles, más jugando fuera de casa. Así que bueno, no hemos podido ganar, al menos hemos empatado y todo por decidir en casa", apuntaba en la zona mixta del Municipal de Braga un Marc Roca agradecido a los más de 2.000 béticos en la grada: "Increíble; hemos sentido la energía en los momentos sobre todo más difíciles, que nos han costado un poquito más en un estadio diferente pero bonito, y la verdad que ha sido mucho más fácil. Ojalá les podamos dar la alegría en casa".
Para el pivote, sólo se sufrió de verdad en el arranque: "Pienso que los primeros diez minutos nos han costado un poquito más para asentarnos en el campo. A partir de ahí creo que hemos estado mucho mejor en la presión; ellos sabíamos que tenían una salida del balón muy importante, muy buena; se asocian muy bien por dentro y lo hemos contrarrestado bien, recuperado bien arriba, tenido cuatro o cinco ocasiones claras que no hemos podido materializar y bueno, al final también cambia a Sofyan Amrabat por la tarjeta, a mí después también... Al final son decisiones del míster, pero bueno, pienso que el equipo, juegue quien juegue, todos estamos preparados para rendir".
Pau López: "Evidentemente, tenemos parte de responsabilidad en el gol"
"Sabíamos que juegan muy bien y lo han demostrado; con pelota son muy buenos, se mueven por todo el campo. Es una lástima ponerse por detrás en esa acción de córner tan temprano, pero creo que el equipo ha trabajado bien, ha hecho lo que el míster pedía y, a diferencia del día de Panathinaikos, tuvimos bastantes más ocasiones de gol. Al final llegó por el penalti, así que todo queda para la vuelta. Sabemos que son 180 minutos y al final se les resuelve en La Cartuja", añadía a continuación Pau López, molesto por el 1-0 de Florian Grillitsch: "Evidentemente, tenemos parte de responsabilidad en ese gol, pero también creo que hay que aceptar un poco cuando el rival lo hace bien. La jugada ha sido muy bien planificada, nos cogió un poco desprevenidos y le cierran el gol. Toca estar atentos a esas jugadas; sabemos que tienen esa calidad y esas virtudes. Esperemos que la vuelta no pase".
Falta de puntería
"Lo importante es que las tenemos. Esto es una realidad. Había partidos donde nos costaba un poco más crearlas. Creo que últimamente, incluso el día del RCD Espanyol y hoy, hemos tenido oportunidades para hacer el gol. Al final entrarán, porque ya han entrado toda la temporada. El importante es que las seguimos teniendo. Es el momento más importante de la temporada y creo que hay que seguir así todos los partidos".
La semifinal soñada
"Sí, al final tenemos la suerte por nuestra posición de tener la vuelta en casa. En octavos contra Panathinaikos ya fue decisivo. Esperemos que también esta vez. Sabemos que va a estar ahí el campo lleno, que nos van a animar. Incluso hoy también agradecer a la gente que ha venido, porque creo que se han hecho escuchar. Seguramente la mayoría ha venido por tierra. Se han comido muchos horas de viaje. Agradecer a los que hayan venido a apoyarnos. Sabemos que al final en La Cartuja la gente va a estar ahí y nos va a ayudar. Ojalá podamos dar esta victoria para pasar a las semifinales".
Un escenario atípico
"Estuve aquí con la Roma. El campo es bonito, la gente aprieta. La verdad es que es un gran club de Portugal, que está haciendo las cosas bien y se demuestra".
Lo personal
"Bien, contento. Contento por el partido. Siempre centrado en mejorar, en poder ayudar al equipo. Siempre lo he dicho: cada vez que toque jugar, encantado. Ojalá pueda disfrutar más minutos con el equipo".