Carlos Vicens: "Parte de lo que puede ocurrir en La Cartuja pasa por mejorar nuestra precisión"

El preparador español del Braga lamenta el despiste en el penalti, pero se muestra "muy satisfecho" de sus jugadores, a los que ya avisó que "el partido se decidiría por detalles"

"No ganamos, pero los detalles marcan mucho el resultado. Estoy muy satisfecho con el esfuerzo de los chicos, que lo dieron todo en el campo. En el descanso, noté cierta falta de serenidad en nuestro juego. Fallamos algunos pases sencillos. Creo que tuvo que ver con el escenario de jugar unos cuartos de final de la Europa League. Para la segunda parte, les dije a los jugadores que mantuvieran la calma. Mejoramos, pero sentimos, en cierto momento, que faltaba energía. Veníamos de un partido difícil contra el Moreirense, en el que tuvimos que luchar hasta el final para conseguir la victoria. Hicimos algunos cambios por eso. Queríamos el segundo gol, pero no pudimos conseguirlo", apuntaba tras el choque el técnico del Sporting de Braga, que no ponía demasiados peros a los suyos.

"Recibimos un gol en un contragolpe que terminó en penalti. Tenemos que aprender de nuestros errores y seguir adelante. Cuando tienes una oportunidad como la de Pau Víctor en la primera parte, tienes que ser decisivo. Jugamos mejor en la segunda parte, pero tuvimos ocasiones más claras en la primera", agregaba Carlos Vicens, con dudas sobre el alcance de las lesiones de Niakaté y Diego Rodrigues, pero no sobre su bloque: "Hay pocas sorpresas sobre nuestro rendimiento a lo largo de la temporada. Tenemos una identidad muy clara. Haremos todo lo posible por competir bien e intentar ganar el partido allí para estar en semifinales. Cuando volvimos de Hungría (con derrota por 2-0 contra el Ferençváros en la ida), había una clara insatisfacción. Esta vez no es así. El equipo ha estado bien. Aunque es cierto que el partido de vuelta es fuera de casa y que el Betis intentará estar en semifinales, igual que nosotros".

Hornicek

"Lukas está creciendo. Está haciendo una gran temporada. Trabaja cada día con el deseo de crecer y estar al máximo nivel. Es un chico humilde que siempre trabaja al máximo para mejorar".

Decepción

"Queríamos ganar el partido y no encajar ningún gol, pero estoy contento con el rendimiento de los jugadores. Intentamos darle soluciones al equipo cambiando a los centrocampistas y dando entrada a Fran Navarro; creamos algunas ocasiones para marcar el segundo. Deberíamos haber estado más atentos al contraataque, porque así fue como acabamos concediendo el penalti".

Sin titubeos en La Cartuja

"Sabemos que tenemos una personalidad e identidad fuertes, así que tenemos que salir a demostrar de qué va el SC Braga y hacer todo lo posible para estar en semifinales. Los octavos de final fueron diferentes, porque en Hungría no vimos el mismo rendimiento que hoy, y por lo tanto se le exigía algo más al equipo. El Betis sin duda dará lo mejor de sí, y nosotros tenemos que estar a un nivel muy alto para intentar superar la eliminatoria. Había mencionado que los detalles serían decisivos en este partido, y hubo momentos clave. En la primera parte, el Betis tuvo más posesión, y, tras hablar con los jugadores en el descanso, estaban más tranquilos, pero sin crear tantas ocasiones, y acabamos siendo sorprendidos al contraataque. Parte de lo que puede ocurrir en Sevilla pasa por mejorar nuestra precisión".