El goleador Rodrigo Zalazar apura sus opciones de estar con el Braga en La Cartuja

El atacante hispano-uruguayo, autor de 22 tantos y siete asistencias en 41 encuentros, se recupera de una lesión muscular que le impidió jugar en los tres últimos encuentros, incluyendo la ida de cuartos de final de la UEL en 'A Pedreira'

La de Rodrigo Zalazar, máximo goleador del Sporting de Braga esta temporada con 22 tantos y siete asistencias en 41 encuentros oficiales, ha sido la gran novedad en el entrenamiento matinal de este miércoles en tierras lusas, ya que, aunque el míster, Carlos Vicens, comparecerá por la tarde (19:30 horas) junto a un jugador en el Estadio de La Cartuja, no celebrará una sesión como tal en el escenario del partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League, fijado para las nueve de la noche de este jueves 16-A.

El atacante hispano-uruguayo, que se ha perdido los tres últimos duelos oficiales (el de ida ante el Real Betis y los de la Primeira Liga contra Moreirense y Arouca) por una lesión muscular, apura sus opciones de regresar a la citación para una magna cita como la del otrora Estadio Olímpico de Sevilla, después de que sus compañeros lo echaran de menos, habida cuenta de su gran momento de forma. Tanto es así que, si bien han sumado dos triunfos en clave nacional y un empate continental, los rojiblancos no pasaron de un gol a favor.

Niakaté, Barisic y Diego Rodrigues, descartados para el Betis - Braga

Tres bajas seguras por lesión tendrá Carlos Vicens para la vuelta de cuartos de final de la UEL en La Cartuja. Uno de ellos ya lo fue en la ida, en central Adrian Leon Barisic, mientras que su compañero de demarcación Sikou Niakaté y el mediapunta Diego Rodrigues se tuvieron que marchar durante el encuentro del miércoles de la semana pasada y han dicho adiós a lo que resta de curso: el franco-maliense, con una rotura completa del tendón de Aquiles derecho que se produjo en una acción fortuita sobre la bocina; el luso-belga, con una dolencia en la sindesmosis tibio-peronea del tobillo derecho. Están apercibidos, como los béticos Pau López, Valentín Gómez, Marc Roca y Aitor Ruibal, Víctor Gómez, Fran Navarro, Gustaf Lagerbielke, Florian Grillitsch y Gabriel Moscardo.

Más de 2.000 portugueses en La Cartuja... que ya motivan a su equipo

Con alrededor de 3.400 entradas a su disposición, de las que devolvieron alrededor de 1.000 que se pusieron a la venta en Sevilla para el público en general, se esperan más de 2.000 hinchas portugueses este jueves en el Estadio de La Cartuja, una cifra similar a la de béticos en el Municipal de Braga. Los hinchas lusos se han hecho notar ya desde última hora del martes en la capital andaluza, donde han ido dejando mensajes motivadores para los suyos con vistas a una cita que será arbitrada por el italiano Davide Massa.