Cucho, motivadísimo tras su ascenso en el Euro Betis: "El del Braga es el partido más importante de mi vida"

El colombiano se ha sentado en sala de prensa junto a Manuel Pellegrini para analizar la previa del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League y ha analizado también la polémica con Abde por el lanzamiento del penalti en la ida o "el plus anímico" que la vuelta de Isco aporta al vestuario

El 'Cucho' Hernández es uno de los futbolistas del Real Betis que más ganan tenían de afrontar esta edición de la UEFA Europa League. El colombiano llegó al club verdiblanco en el mercado invernal de 2025 y no pudo ser inscrito en la Lista A para las eliminatorias de la UEFA Conference League, competición en la que el equipo llegó hasta la final. Hasta este 26/27 no se ha podido estrenar en competición continental y además arrancó como teórico suplente de Cédric Bakambu, ya que él es el titular en LaLiga EA Sports -suma ocho goles más los cinco del medio curso pasado-.

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No obstante, la caída en desgracia del delantero congoleño también ha dado galones al 'Cucho' en el EuroBetis. Suyo fue el tanto del definitivo empate (1-1) en la ida ante el SC Braga -tras porfiar con Ez Abde por lanzar un penalti cometido sobre el marroquí- en el que fue su tercer tanto en el 'Viejo Continente'. El de Pereira también vio portería en la remontada ante el Panathinaikos FC y se había estrenado ante el FC Utrecht, en la liguilla. Para la vuelta ante los lusos quiere ver portería. Su presencia en la rueda de prensa previa, acompañando a Manuel Pellegrini, suele ser garantía de titularidad.

El Cucho Hernández está motivadísimo: "Es el partido más importante de mi vida"

"Es un partido muy especial para mí, en lo personal. Estar la temporada pasada fuera y ver a mis compañeros disfrutar de una competición europea fue un poco difícil; pero este año tengo la oportunidad de estar ahí. Así que nada, con mucha ilusión, con muchas ganas de darle una alegría a esta gente que se lo merece y a nosotros, que también", ha conmenzado relatando en sala de prensa.

"Para mí probablemente es el partido más importante de la temporada e incluso de mi vida. Me preparé durante toda mi vida para este tipo de partidos. Estoy muy tranquilo, muy contento de poderlo vivir dentro del campo y no fuera. Así que, como siempre o casi siempre hago, daré todo de mí para que el equipo pueda conseguir el objetivo. Daremos todo lo que tenemos para clasificar y plantarnos en semifinales", ha prometido el colombiano.

Levantar un título con el Betis, el sueño que los veteranos inculcan en el vestuario verdiblanco

"Por lo que me han dicho algunos compañeros del año de la Copa del Rey, ganar un título aquí es algo que se te queda para toda la vida. Tenemos una posibilidad muy bonita, estamos muy cerca de lograr algo muy bonito. Faltan varios pasos, es verdad que falta mucho todavía, pero a la vez muy poco. Estamos a pocos partidos (tres) de poder plantarnos en otra final y daremos todo de nosotros para poder conseguirlo", ha mostrado un motivadísimo Cucho Hernández sobre la opción de ganar la UEFA Europa League.

"Yo me siento bastante bien. Es cierto que el fútbol son dinámicas y cuando no va muy bien la cosa, es cierto que asaltan dudas, pero siempre desde afuera. Yo no tengo dudas de mi capacidad goleadora, no tengo dudas de que voy a seguir marcando más goles de aquí a final de temporada. Espero que sean goles importantes, como los últimos dos en Europa que he marcado. Es cierto que en LaLiga, después de la lesión, me está costando un poco; pero eso no me suma presión, me suma ganas y responsabilidad. Estoy muy preparado para lo que viene".

El regreso de Isco Alarcón a la convocatoria, impulso extra para el vestuario del Betis

"La vuelta de Isco nos pone a todos muy felices, después de ver todas las complicaciones que ha tenido que pasar esta temporada con el tema de las lesiones. Es una incorporación futbolística, pero también motivacional. Verlo a él ahí nos da ese plus de saber que tenemos a nuestro capitán ya listo para aportarnos".

"Estamos muy contentos. Yo, en lo personal, como cualquier delantero o cualquier jugador, creo que tener a Isco al lado me va a hacer mejor. Muy felices por tenerle nuevamente", ha respondido el punta bético sobre la gran noticia de la mañana de este miércoles en clave Betis.