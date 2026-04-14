Betis - Braga: Davide Massa, un árbitro veterano con precedentes peligrosos

Nunca dirigió a los heliopolitanos, pero sí a los lusos, que ganaron dos de las tres veces con él; se cruzó en tres ocasiones en el camino del Sevilla... sin victoria alguna

El de Liguria, revisando el monitor del VAR antes de anular un tanto al Braga ante el Rangers en la 21/22, aunque los portugueses ganaron ese día.IMAGO

El colegiado italiano Davide Massa será el encargado de impartir justicia este jueves a partir de las 21:00 horas en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League que enfrentará al Real Betis con el SC Braga en el Estadio de La Cartuja. El ligur, de 44 años e internacional desde 2014, estará auxiliado en el VAR por sus compatriotas Daniele Chiffi y Luca Pairetto, en tanto que como jueces de línea oficiarán Filippo Meli y Stefano Alassio, más Matteo Marcenaro como cuarto árbitro.

Dos de las tres veces que Massa arbitró al Braga logró resultados con los que pasaría

Será la primera vez que Davide Massa dirija un encuentro a los verdiblancos, pero no los bracarenses, con los que se ha cruzado hasta en tres ocasiones, con únicamente una derrota de por medio. En otras palabras: con dos de los tres resultados firmados bajo su auspicio pasarían ahora a semifinales los de Carlos Vicens. Así, el conjunto luso perdió 0-2 contra el Ludogorers Razgrad en la fase de grupos de la UEL 17/18, pero venció al Spartak de Moscú en la previa de la misma competición en la 19/20, así como en la ida de cuartos de final ante el Rangers FC en la 21/22, aunque cayó derrotado y eliminado en la vuelta (3-1 en la prórroga).

En doce de 17 no ganaron los españoles y en 12 de 18 sí los portugueses

De las diecisiete veces en que Davide Massa arbitró a equipos españoles, sólo en cinco se produjeron victorias para los de aquí, con otros tantos empates y siete triunfos foráneos. Sin embargo, de los dieciocho cruces con conjuntos portugueses, éstos vencieron en diez, por dos igualadas y seis derrotas.

Esta misma década, Massa dirigió tres veces al Sevilla FC... sin triunfos nervionenses

Siempre en la fase de grupos de la Champions League, portó el silbato en tres ocasiones Davide Massa con el eterno rival del Real Betis en liza. En concreto, dirigió en la 20/21 el empate del Sevilla FC a cero contra el Chelsea FC en Stamford Bridge, mientras que en la 22/23 administró justicia en la goleada casera de los blanquirrojos contra el Manchester City (0-4), así como en el 2-3 de la 23/24 contra el PSV Eindhoven.

Esta campaña, de malos augurios contra los españoles

Davide Massa, encargado del Real Betis - Sporting de Braga de este jueves en el Estadio de la Cartuja, ha estado presente en dos encuentros con protagonista español, ambos fuera de la Península Ibérica y con el mismo resultado: 4-0 para el anfitrión. Se trata del Arsenal FC - Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund - Villarreal CF. Un mal augurio doble que habrá que revertir.